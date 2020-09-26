Son dakika haber! Elazığ'da Mastar Dağı'nda çıkan örtü yangını söndürüldü - Son Dakika

Elazığ'da Mastar Dağı'nda çıkan örtü yangını söndürüldü.

Dün akşam saatlerinde Mastar Dağı'nın merkeze bağlı Koçkale ve Elmapınarı köyü arasındaki bölgesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

İş makineleri ile yangın söndürme araçlarının giremediği arazide ekipler, yangını kazma ve kürek kullanarak söndürdü.

Yangında, 100 dekarlık bitki örtüsü zarar gördü.