Son dakika haber | Elazığ'da Mehmetçiğin bayrak hassasiyeti
08.11.2020 00:57
Son dakika haber: Elazığ'da jandarma ekipleri, devriye görevinde ziyaret ettiği okulun yıpranmış bayrağını değiştirerek öğrencileri ziyaret etti.
Elazığ'da jandarma ekipleri, devriye görevinde ziyaret ettiği okulun yıpranmış bayrağını değiştirerek öğrencileri ziyaret etti.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı Yurtbaşı beldesinde devriye görevindeyken Akmezra İlkoğöğretim okuluna uğradı. Burada okulun yıpranmış bayrağını fark eden jandarma ekipleri yanlarında bulunan bayrakla değiştirdi. Mehmetçik tarafından yeni bayrak göndere çekilirken, öğrenciler de istiklal marşı okudu. - ELAZIĞ
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