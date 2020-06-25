Son dakika haber! Elazığ'da muhtar, teşvik için 'İpek böcekçiliği' yapmaya başladı - Son Dakika

Son dakika haber! Elazığ'da muhtar, teşvik için 'İpek böcekçiliği' yapmaya başladı

Son dakika ekonomi haberi... Elazığ'da muhtar, teşvik için 'İpek böcekçiliği' yapmaya başladı Elazığ'da bir köyün muhtarı, vatandaşları teşvik etmek için ipek böceği yetiştirmeye başladı.

Elazığ'da muhtar, teşvik için 'İpek böcekçiliği' yapmaya başladı

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ELAZIĞ - Elazığ'da bir köyün muhtarı, vatandaşları teşvik etmek için ipek böceği yetiştirmeye başladı.

Merkeze bağlı Altunuşak köyünde muhtar Ahmet Demirel(58), yıllar önce köyünde yapılan ipek böcekçiliğini yeniden aktif hale getirmek ve köyündeki vatandaşları teşvik etmek için taşın altına elini soktu.Köydeki bir yapıyı çiftlik haline getiren Demirel, valilik koordinesinde kurumların verdiği destekle aldığı 200 bin adet ipek böceğini, ailesi ile birlikte yetiştirmeye başladı. Köyde bulunan yaklaşık 4 bin dut ağacından yaprakları toplayan Demirel, tüm gününü böcekleri yetiştirmek için geçiriyor. Böceklere bir bebek gibi bakan Demirel, 40 gün içerisinde yaklaşık 20 bin lira gelir elde ederek, tekrar köy sakinlerinin bu sektöre girmesi için aracılık etmek istiyor.

"Teşvik etmek için yapıyorum"

İpek böcekçiliğini teşvik etmek için çabaladığını belirten muhtar Ahmet Demirel,"62 yıl önce Elazığ, Türkiye'de ikinci sıradaymış ama neden son sıralara gelsin. Biz bunun teşvik olması için, öncülüğünü yaptık. Biz şuan da bunun ticaretini düşünmüyoruz. 17 bin 500 ile 20 bin TL arasında bir ticareti var. Hobi olarak da yapmıyorum. Ben insanları teşvik etmek için yapıyorum. Benim köyümde eskiden Beyzade Efendi Hazretleri Konağında ve onunla beraber 4 konakta ipek böcekçiliği yapılmış. Şuanda köyümde 4 bin adet dut var. Yaklaşık 100-150 yıllık dutlarımız var. Onlardan şuanda bizde faydalanıp yapraklarını toplayarak böceklerimize yediriyoruz. Ben insanların bununla uğraşmasını isterim. 40 gün de 20 bin TL az para değil. Şuanda bende 200 bin tane böcek var. Çok az da zaiatım var. Bu benim ilk işim bunu Altunkuşak Köyüne ve Kuzova bölgesine ilk ben teşvik etmek istiyorum. Ben bu işi büyük bir amaç ve zevkle yapıyorum. Aynı zamanda insanlara da teşvik ettiriyorum. Günde en az 10 kişi gelip bakıp gidiyorlar" dedi.

"Biz burada bebek yetiştiriyor"

2 bin 250 adet dut fidanı dikeceğini aktaran Demirel, "Hiçbir zorluğu yok, 40 günde ne zorluğu olabilir. Biz burada bebek yetiştiriyoruz. Sadece bir altını bağlamıyoruz, başka her şey var. Ama çok güzel ve zevkli bir şey. Bu Allah'ın verdiği çok büyük bir lütuf. Oğlumla ve hanımımla gelip buraları temizleyip çalışıyoruz. 50 kutu ipek böcekciliği yapsam 200 bin TL'nin üzerinde bir kazanç var. Şuanda yaklaşık 180-200 metrekare yerim var. Yerim biraz dar oldu ama inşallah gelecek yıl daha geniş bir yerde yapacağız. Bu sene 200 bin tane aldım yani 10 kutu gelecek yıl 20 kutu almayı düşünüyorum. Ben bu işi insanlara teşvik edeceğim ama ne kadar muhaffak olurum onu bilemem" diye konuştu.

Ahmet Demirel, Elazığ, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 09:11 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! Elazığ'da muhtar, teşvik için 'İpek böcekçiliği' yapmaya başladı - Son Dakika Ekonomi

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