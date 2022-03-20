Son dakika haber: Elazığ'da Nevruz etkinliği sonrası gerginliği polis önledi - Son Dakika
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Son dakika haber: Elazığ'da Nevruz etkinliği sonrası gerginliği polis önledi

20.03.2022 14:38
Son dakika haber: Elazığ'da Nevruz etkinliği sonrası gerginliği polis önledi

Son dakika 3. sayfa haberi: Elazığ'da Nevruz etkinliği sonrası çıkan kısa süreli gerginliği polis ekipleri önledi.

Elazığ'da Nevruz etkinliği sonrası çıkan kısa süreli gerginliği polis ekipleri önledi.

Kendilerine izin verilen Perşembe Pazarı alanına gitmeyen HDP'li grup, parti il binası önünde toplandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, HDP Muş Milletvekili Gülistan Koçyiğit basın açıklaması yaptı. HDP'lilerin dağılmasının ardından karşıt görüşlü bir grup yürüyüş gerçekleştirdi. HDP'li olduğu iddia edilen bir kişiyle grup arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik, polis ekiplerinin araya girmesi ile sona erdi. - ELAZIĞ

Son dakika haber: Elazığ'da Nevruz etkinliği sonrası gerginliği polis önledi
Son dakika haber: Elazığ'da Nevruz etkinliği sonrası gerginliği polis önledi

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Halkların Demokratik Partisi, Elazığ, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Elazığ'da Nevruz etkinliği sonrası gerginliği polis önledi - Son Dakika


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