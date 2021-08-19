Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Elazığ- Bingöl karayolu 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anayolda karşıya geçmeye çalışan Ebubekir Ayaz'a, H.A. idaresindeki 23 LA 265 plakalı otomobil çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri Ayaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili geniş çaplı soruştura başlatıldı. - ELAZIĞ