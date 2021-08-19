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Son dakika haber | Elazığ'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber | Elazığ'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

19.08.2021 22:45
Son dakika haber | Elazığ'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Elazığ- Bingöl karayolu 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anayolda karşıya geçmeye çalışan Ebubekir Ayaz'a, H.A. idaresindeki 23 LA 265 plakalı otomobil çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri Ayaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili geniş çaplı soruştura başlatıldı. - ELAZIĞ

Son dakika haber | Elazığ'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Son dakika haber | Elazığ'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Bingöl, Elazığ, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Elazığ'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika


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