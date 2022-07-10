Kaza, 17.00 sıralarında Elazığ- Diyarbakır karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Aynı yönde seyir halinde olan R.Ö yönetimindeki 23 AAD 336 plakalı otomobil ile M.D. yönetimindeki 16 BGT 96 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerdeki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü.

Kaynak: DHA

Diyarbakır, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... ELAZIĞ'DA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI 4 YARALI - Son Dakika

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