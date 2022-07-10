Son dakika haber... ELAZIĞ'DA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI 4 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haber... ELAZIĞ'DA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI 4 YARALI

10.07.2022 18:57

Son dakika haberleri: ELAZIĞ'da, iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

ELAZIĞ'da, iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, 17.00 sıralarında Elazığ- Diyarbakır karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Aynı yönde seyir halinde olan R.Ö yönetimindeki 23 AAD 336 plakalı otomobil ile M.D. yönetimindeki 16 BGT 96 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerdeki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü.

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Kaynak: DHA

Diyarbakır, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... ELAZIĞ'DA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI 4 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... ELAZIĞ'DA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI 4 YARALI - Son Dakika
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