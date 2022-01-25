Son dakika haber... Elazığ'da polis ekiplerinden sokak hayvanlarına yem ve mama desteği - Son Dakika

Elazığ'da polis ekipleri sokak hayvanları için belirlenen noktalara yem ve mama bıraktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre ve Doğa Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, soğuk kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.

Kentin belirli bölgelerine yem ve mama bırakan ekipler, faaliyet sırasında karşılaştıkları kedi ve köpekleri de elleriyle besledi.

Uygulamanın mevsim şartları doğrultusunda devam edeceği belirtildi.