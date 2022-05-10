Son dakika... Sahte altın ile kuyumcunun dolandırılma anı kameralara yansıdı - Son Dakika
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Son dakika... Sahte altın ile kuyumcunun dolandırılma anı kameralara yansıdı

10.05.2022 10:12

Son dakika gündem haberi... Elazığ'da kuyumculara 15 bin TL değerinde sahte altın satarak dolandıran 2'si kadın 3 kişi yakalanmış, biri tutuklanmıştı.

Elazığ'da kuyumculara 15 bin TL değerinde sahte altın satarak dolandıran 2'si kadın 3 kişi yakalanmış, biri tutuklanmıştı. Kadının, kuyumcuya sahte altınları satarak dolandırma anının görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İzzetpaşa Kuyumcular Çarşısı'nda faaliyet gösteren iki farklı kuyumcu sahte altın suretiyle 15 bin TL dolandırılmış, İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonrasında tespit edilen 2'si kadın 3 kişi Malatya'da yakalanmıştı. Elazığ'da getirildikten sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartlı ile serbest kalırken 1 kadın ise tutuklanmıştı. Olay anının görüntüleri ortaya çıktı. Kuyumcunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şapkalı bir kadının kuyumcuya sahte altını verdiği ve parayı aldığı, bu sırada ise sürekli telefonu ile uğraşarak dikkat dağıttığı görüldü.

Genelde bu konularda mağdur olan tarafın kuyumcular olduğunu belirten Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakçı, hiçbir şekilde vatandaşın mağdur olmadığını söyledi.

Birkaç gün önce nahoş bir hadise yaşadıklarını dile getiren Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakçı, "Maalesef altın olmayan bir ürün iki tane esnafımıza bir şekilde satıldı. Galiba esnafımızın da boşluğuna denk geldi. İnceleme fırsatı bulamadı. Vatandaşın biz dükkana girdiği zaman ilk başta görüntüsüne, kılık ve kıyafetine bakarız. Herkesten mal alacak bir sektör değiliz. Bir çocuk geldiği zaman bile art niyetli olup olmadığını mesleki tecrübelerimiz sayesinde az çok çözebiliyoruz. Biz sık sık sosyal medya hesaplarından bu olayları paylaşıyoruz. Esnafımızdan şüpheli bir bilginin piyasada gezdiği hakkında bir bilgi geldi. Biz bu bilgiyi sosyal medya gruplarımızda paylaştık ve biz bu bilgiyi paylaştıktan sonra da iki tane esnafımız biz bu ürünleri aldık diye bize bilgi geçti. Geçilen bilgi sonrasında da adli mercilere gerekli görüntü ve bilgileri sunarak bunların geldikleri araç plakalarını tespit ederek Malatya'da yakalanmasına neden olduk. Şuan bir tanesi tutuklu diğer ikisi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Yargı süreci devam ediyor" dedi.

"MAĞDUR OLAN KESİNLİKLE KUYUMCU ESNAFIDIR"

Vatandaşların rahat olması gerektiğini aktaran Çakmakçı, "Burada mağdur olan kesinlikle kuyumcu esnafıdır. Hiçbir şekilde hiçbir vatandaşımız burada mağdur olmaz. Kuyumcuda sahte altın olmaz, tabiri caiz ise altın olmayan ürün olmaz. Vatandaşlarımız bu tür şeylerle karşıları ise bazen hastamız var bunun değeri 10 lira siz 5 liradan alın diyebiliyorlar. Hiçbir şekilde bunları dikkate almasınlar. Mutlaka ellerindeki ürünü kuyumculara göstersinler. Çünkü altın vatandaşın ayırt edebileceği bir ürün değil. Bu konuda vatandaşlarımızı ben böyle uyarıyorum. Mağdur olan esnafımızın da mağduriyetlerini bir şekilde gideriliyor" diye konuştu.

(Sedat Erbak - İHA)

Son dakika... Sahte altın ile kuyumcunun dolandırılma anı kameralara yansıdı
Son dakika... Sahte altın ile kuyumcunun dolandırılma anı kameralara yansıdı
Son dakika... Sahte altın ile kuyumcunun dolandırılma anı kameralara yansıdı
Son dakika... Sahte altın ile kuyumcunun dolandırılma anı kameralara yansıdı
Son dakika... Sahte altın ile kuyumcunun dolandırılma anı kameralara yansıdı
Son dakika... Sahte altın ile kuyumcunun dolandırılma anı kameralara yansıdı
Son dakika... Sahte altın ile kuyumcunun dolandırılma anı kameralara yansıdı
Son dakika... Sahte altın ile kuyumcunun dolandırılma anı kameralara yansıdı
Son dakika... Sahte altın ile kuyumcunun dolandırılma anı kameralara yansıdı
Son dakika... Sahte altın ile kuyumcunun dolandırılma anı kameralara yansıdı
Son dakika... Sahte altın ile kuyumcunun dolandırılma anı kameralara yansıdı
Son dakika... Sahte altın ile kuyumcunun dolandırılma anı kameralara yansıdı
Son dakika... Sahte altın ile kuyumcunun dolandırılma anı kameralara yansıdı
Son dakika... Sahte altın ile kuyumcunun dolandırılma anı kameralara yansıdı
Son dakika... Sahte altın ile kuyumcunun dolandırılma anı kameralara yansıdı
Son dakika... Sahte altın ile kuyumcunun dolandırılma anı kameralara yansıdı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Sahte altın ile kuyumcunun dolandırılma anı kameralara yansıdı - Son Dakika


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