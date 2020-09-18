Elazığ'da şehit yakınları ve gazilere 'Devlet Övünç Madalyası' verildi - Son Dakika

Elazığ'da şehit yakınları ve gazilere 'Devlet Övünç Madalyası' verildi

ELAZIĞ'da, Cumhurbaşkanlığı tarafından şehit aileleri ve gazilere verilmek üzere gönderilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı düzenlenen törenle gazi ve şehit yakınlarına verildi.

Elazığ'da şehit yakınları ve gazilere 'Devlet Övünç Madalyası' verildi, System.String[]

ELAZIĞ'da, Cumhurbaşkanlığı tarafından şehit aileleri ve gazilere verilmek üzere gönderilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı düzenlenen törenle gazi ve şehit yakınlarına verildi.

Gaziler Haftası nedeniyle Elazığ Valiliği'nce düzenlenen etkinlikte, şehit yakınları ve gazilere Cumhurbaşkanlığı'nca gönderilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi. Valilik binasında yapılan törene Vali Vekili Abdulkerem Abbasoğlu, Elazığ 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Yıldız, gaziler ve şehit aileleri katıldı.Törende konuşan Vali Vekili Abdulkerem Abbasoğlu, şehitlerin ve gazilerin fedakarlıkları için ne yapılsa az olduğunu ifade ederek, "Sizlere bu madalyayı ve beratı bizzat takdim etmek şahsım için çok müstesna ve çok şerefi bir görev. Şehitlerimiz ve gazilerimizin fedakarlıklarını düşündüğümüzde devletimiz onlar için ne yapsa azdır. Sizlerin eşleri, babaları, kardeşleri ve evlatları şehit olarak, gazi olarak işte bu kutsal mücadeleyi yürütüyorlar. Emin olun şehitlerimizin ruhlarını muazzep edecek, gazilerimizin yüreğini burkacak hiçbir adıma izin vermeyeceğiz. Burada paşalarımız, emniyet müdürümüz, jandarmamız ve tüm kurumlarımızla beraber hep beraber bizler de emrinizdeyiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından şehit komiser yardımcısı Burhan Gatfar, şehit piyade sözleşmeli er Fatih Ercan'ın ailesine, gazi polis memuru Ümmügülsüm Dündar ile gazi piyade sözleşmeli er Zülfü Özçellik'e Devlet Övünç Madalyası ve Beratı edildi.


Elazığ Valiliği, Elazığ, Asker, Şehit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 16:30 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Elazığ'da şehit yakınları ve gazilere 'Devlet Övünç Madalyası' verildi - Son Dakika

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