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Son dakika haber: Elazığ'da silah kaçakçılarına operasyon: 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber: Elazığ'da silah kaçakçılarına operasyon: 2 şüpheli yakalandı

07.01.2022 09:31
Son dakika haber: Elazığ'da silah kaçakçılarına operasyon: 2 şüpheli yakalandı

Son dakika 3. sayfa haberi: Elazığ'da jandarma ekiplerinin, kent genelinde silah kaçakçılarına yönelik başlattığı operasyonlarda 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin, kent genelinde silah kaçakçılarına yönelik başlattığı operasyonlarda 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı ihbarı aldı. Olayla ilgili kent genelinde operasyon başlatan ekipler, iki şüpheliyi tespit etti. Jandarma ekiplerinin şüphelilere yönelik başlattığı operasyonda 4 adet ruhsatsız tabanca, 4 şarjör ile 17 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği kaydedildi. - ELAZIĞ

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Elazığ'da silah kaçakçılarına operasyon: 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Elazığ'da silah kaçakçılarına operasyon: 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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