Son dakika haber: ELAZIĞ'DA TARİHİ ESER OPERASYONU 3 GÖZALTI - Son Dakika
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Son dakika haber: ELAZIĞ'DA TARİHİ ESER OPERASYONU 3 GÖZALTI

06.04.2022 12:07

Son dakika haberine göre ELAZIĞ'da jandarmanın düzenlediği baskında tarihi eser olduğu değerlendirilen 102 obje ve eşya ele geçirildi; 3 kişi gözaltına alındı.

ELAZIĞ'da jandarmanın düzenlediği baskında tarihi eser olduğu değerlendirilen 102 obje ve eşya ele geçirildi; 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı. Ekipler, kimliklerini tespit ettiği 3 kişiyi, düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda tarihi eser olduğu değerlendirilen kılıç, hançer, tabanca, obje, taş, kutu, kolye ucu ve yüzüklerin olduğu 102 parça ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Son dakika haber: ELAZIĞ'DA TARİHİ ESER OPERASYONU 3 GÖZALTI
Son dakika haber: ELAZIĞ'DA TARİHİ ESER OPERASYONU 3 GÖZALTI
Son dakika haber: ELAZIĞ'DA TARİHİ ESER OPERASYONU 3 GÖZALTI

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Son dakika haberleri! Elazığ'da 102 tarihi eseri jandarmaya satmaya çalışan 3 zanlı yakalandı Son dakika haberleri! Elazığ'da 102 tarihi eseri jandarmaya satmaya çalışan 3 zanlı yakalandı Jandarmadan tarihi eser operasyonu: 102 obje ele geçirildi Jandarmadan tarihi eser operasyonu: 102 obje ele geçirildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: ELAZIĞ'DA TARİHİ ESER OPERASYONU 3 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: ELAZIĞ'DA TARİHİ ESER OPERASYONU 3 GÖZALTI - Son Dakika
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