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Son dakika haber! Elazığ'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ve eşi öldü - Son Dakika

Son dakika haber! Elazığ'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ve eşi öldü

07.11.2021 20:36
Son dakika haber! Elazığ'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ve eşi öldü

Bir son dakika haberine göre Elazığ'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ve eşi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ve eşi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Hasan Ündüzek idaresindeki 23 AL 963 plakalı otomobil, Elazığ-Çemişgezek kara yolu Fatmalı köyü mevkisinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 23 LV 449 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Hasan ile eşi Sevgi Ündüzek hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil servis ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika haber! Elazığ'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ve eşi öldü
Son dakika haber! Elazığ'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ve eşi öldü
Son dakika haber! Elazığ'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ve eşi öldü
Son dakika haber! Elazığ'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ve eşi öldü
Son dakika haber! Elazığ'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ve eşi öldü

Fatmalı, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Elazığ'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ve eşi öldü - Son Dakika


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