Üye Girişi
Son dakika haber! Elazığ'da "torbacı" operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haber! Elazığ'da "torbacı" operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı

11.02.2022 18:32
Son dakika haber! Elazığ'da "torbacı" operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi... Elazığ'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı cezaevine gönderildi.

Elazığ'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonda H.A. (44) ve F.E'yi (39) gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 115 gram eroin, 1 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 750 lira ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca zanlılardan uyuşturucu aldıkları tespit edilen 4 kişinin üst aramasında 5 gram sentetik uyuşturucu ile 28 gram eroin ele geçirildi. Dört kişi hakkında işlem yapıldı.

YORUMLAR
500

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Elazığ'da 'torbacı' operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:18 Güngören'deki patlama anı kamerada! Birinci kattan atlayanda var, namazda yakalananda
18:14 Galatasaray'ın yenilmesi için dua isteyen Hıncal Uluç'a tepkiler çığ gibi büyüyor
18:13 Rehin olayında dehşete düşüren detaylar! İşkence ettikleri gence mermi de yutturmuşlar
17:46 Halil Falyalı ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu suikastları bağlantılı mı? Mustafa Söylemez'in avukatı konuştu
17:44 Altının kilogramı 794 bin liraya çıktı
17:40 Fransızların Macron'un karizmasını düzeltme uğraşı! Günler sonra gelen masa savunması şaşırttı
17:32 CHP'li Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun "Fatura ödemeyeceğim" çıkışıyla ilgili konuştu: Bizim anlayışımızda zulme karşı çıkmamak da zulümdür
17:30 Beşiktaş'ta büyük zarar! Süper Lig'deki 15 takımın değerine bedel fatura
16:39 Bakan Dönmez'den elektrik zirvesi sonrası açılama: Uyarılarımızı yaptık
16:28 Meksika'da polis memurları güpegündüz ekip aracında ilişkiye girdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 18:38:14. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Elazığ'da "torbacı" operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement