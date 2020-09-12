Son dakika haber... Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika haberlerine göre Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 2 kişi yaralandı. Kaza, merkeze bağlı Doğukent Mahallesi Bahattin Öğel Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 FA 478 plakalı otomobil, 23 HE 560 plakalı araca arkadan çaptı. Kazada biri çocuk 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

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