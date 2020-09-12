Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 2 kişi yaralandı.
Kaza, merkeze bağlı Doğukent Mahallesi Bahattin Öğel Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 FA 478 plakalı otomobil, 23 HE 560 plakalı araca arkadan çaptı. Kazada biri çocuk 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 10:27 - Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber... Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika