Son dakika haber! Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Elazığ- Bingöl yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ-Bingöl Yolu Yarımca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Y. idaresindeki 12 EA 952 plakalı araçla, S.S. yönetimindeki 23 EL 488 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 16:32 - Kaynak: İHA
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