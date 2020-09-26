Son dakika haber! Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Elazığ- Bingöl yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl Yolu Yarımca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Y. idaresindeki 12 EA 952 plakalı araçla, S.S. yönetimindeki 23 EL 488 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ