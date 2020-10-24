Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Bingöl Karayolu Başyurt mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M. Ü. idaresindeki 23 AAJ 141 plakalı otomobil, A. D. yönetimindeki 23 K 5195 plakalı transit ile çarpıştı. Savrulan otomobil refüje ve trafik levhalarına çarparak takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ