Son dakika haber | Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber | Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı

24.10.2020 19:11
Son dakika haber | Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Bingöl Karayolu Başyurt mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M. Ü. idaresindeki 23 AAJ 141 plakalı otomobil, A. D. yönetimindeki 23 K 5195 plakalı transit ile çarpıştı. Savrulan otomobil refüje ve trafik levhalarına çarparak takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Son dakika haber | Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı
Son dakika haber | Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı

Otomobil, Bingöl, Elazığ, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

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