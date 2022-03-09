Karda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı - Son Dakika
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Karda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı

09.03.2022 09:55

Karda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı Elazığ-Bingöl karayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Karda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ- Bingöl karayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolu Kuruca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 YB 3411 plakalı otomobil, etkili olan kar yağışı sonrasında sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada, 4 kişi yaralanırken biri ise araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü Karakoçan İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkartılırken, yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

Karda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı
Karda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı
Karda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı
Karda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı
Karda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı
Karda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı

YORUMLAR
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Otomobil, Elazığ, Bingöl, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı - Son Dakika
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