Son dakika haber: Elazığ'da trafikte yol verme kavgasında yumruklar konuştu - Son Dakika
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Son dakika haber: Elazığ'da trafikte yol verme kavgasında yumruklar konuştu

20.06.2022 09:35
Son dakika haber: Elazığ'da trafikte yol verme kavgasında yumruklar konuştu

Bir son dakika haberine göre Elazığ'da trafikte yol verme meselesinden dolayı çıkan sözlü tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.

Elazığ'da trafikte yol verme meselesinden dolayı çıkan sözlü tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Rızaiye Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halinde olan iki araç şoförü yol verme meselesinden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle olay bir anda tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Çıkan kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle güçlükle sakinleştirildi. O anlar vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Elazığ'da trafikte yol verme kavgasında yumruklar konuştu - Son Dakika

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