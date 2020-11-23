Üniversite lojmanında çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Üniversite lojmanında çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi
23.11.2020 17:01
Elazığ'da Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesine ait lojman binasında çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'da Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesine ait lojman binasında çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
ırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesine ait 5 katlı lojman binasının 4. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede daireyi sarması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Dairede bulunan ve dumandan etkilenen 6 kişi olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yardımı ile kurtarılarak, kentteki hastanelere kaldırıldı. Ekiplein müdahalesiyle söndürülen yangın, dairede hasara neden oldu.
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