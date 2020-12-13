Üniversiteli gençler sokağa çıkma kısıtlamasında iyilik için seferber oldu - Son Dakika

Üniversiteli gençler sokağa çıkma kısıtlamasında iyilik için seferber oldu

13.12.2020 11:17

Elazığ'da üniversiteli gençler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan kısıtlama nedeniyle sokağa çıkamayan yaşlıların ihtiyaçlarını karşılayıp sokak hayvanları için mama bırakıyor.

Elazığ'da üniversiteli gençler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan kısıtlama nedeniyle sokağa çıkamayan yaşlıların ihtiyaçlarını karşılayıp sokak hayvanları için mama bırakıyor.

Fırat Üniversitesinde eğitim gören Kırmızı Montlular İyilik ve Gönüllülük Hareketi üyesi 300 öğrenci, yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarını kapılarına kadar götürüyor.

Elazığ Valiliği bünyesinde "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarına gönüllü destek sunan gençler, Valilik ve hayırseverlerin desteğiyle yardımları muhtaç ailelere ulaştırıp hayır dualarını alıyor.

Sokak hayvanlarını da unutmayan gençler, sokaklara mama bırakıyor.

Kırmızı Montlular İyilik ve Gönüllülük Hareketi Başkanı Erhan Eğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin yaşadığı zorlu süreçte her canlının yardımına koşmak için çabaladıklarını söyledi.

Yola "İyilik dünyaya hakim olana kadar durmak yok" sloganıyla çıktıklarını kaydeden Eğit, "Dünya ve ülkemizde yaşadığımız salgın dolayısıyla yaşanan kısıtlamalardan ötürü ihtiyaç sahibi yaşlı, kronik rahatsızlıkları olan, sıkıntılar yaşayan ailelere yardımcı oluyoruz. Bunu hem devletin hem de hayırseverlerin sağladığı yardımlarla yapıyoruz." dedi.

"Elimizden ne geliyorsa onu yapıyoruz"

Gittikleri her yere devlet büyüklerinin selamını götürdüklerini ifade eden Eğit, şunları dile getirdi:

"Çaldığımız her kapıda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve bu yardımlarda bize destek olan Elazığ Valisi Erkaya Yırık'ın selamlarını götürüyoruz. Önce ailelerle görüşüyoruz. İhtiyaç listesini çıkarıp, alışveriş yapıp, öyle gidiyoruz. Gittiğimiz evlerde ihtiyaç varsa temizlik de yapıyoruz. Elimizden ne geliyorsa onu yapıyoruz. Bu yardımlarımız sadece insanlara değil. Kısıtlamalardan dolayı sokaklarda yalnız kalan sokak hayvanlarını da unutmuyoruz."

"Bir ay içinde binden fazla aileye ulaştık"

Gönüllülerden Tülay Kaçar da gönüllülük esasıyla gönüllere dokunmaya çalıştıklarını söyledi.

Dünyada salgından dolayı iyilik hareketlerinin öneminin arttığına dikkati çeken Kaçar, "Yaşadığımız salgından dolayı zor durumda kalan yaşlılarımız, hastalarımız ve ihtiyaç sahibi ailelerimizle önce görüşüp ihtiyaçlarını belirledikten sonra alışveriş yapıp kendilerine teslim ediyoruz." dedi.

Kaçar, şöyle konuştu:

"Sokak hayvanlarına da mama ve süt veriyoruz. Hasta hayvanları ilgili hastanelere götürüyoruz. Bakımlarını yapıyoruz. Bu süreçte Elazığ Valiliği ve hayırseverlerin destekleri ile ortalama bir ay içinde binden fazla aileye ulaştık. Bu işi yaparken çok mutlu oluyoruz. Herkes ile gönül birliği yapıyoruz."

"Devletim sürekli beni arıyor"

88 yaşındaki İklima Yavuz da ziyaret ve yardımlardan memnun olduğunu söyledi.

Devleti sürekli yanında gördüğünü belirten Yavuz, şunları ifade etti:

"Allah sizden ve devletimizden razı olsun. Devletim sürekli beni arıyor. Dışarı çıkamıyorum. Devletim bana erzak yollamış, Allah razı olsun. Devletten de razı olsun, getirenlerden de razı olsun. Buraya gençler geldi. Evimde bana yardımcı oldular. Getirdiklerini dizdiler. Benim halimi, hatırımı sordular. Allah devletime uzun ömür versin. Allah bu hastalığı milletin üstünden kaldırsın."

Sultan Erdem (66) de yardımlardan dolayı teşekkür ederek, "Gençler bizi ziyarete geldi, iyi ki gelmişler. Benimle sohbet ettiler. Benim bir gelirim yok. Sağ olsunlar, bütün ihtiyaçlarımı karşıladılar. Allah devletimizden razı olsun. Benim tutunacak tek dalım devletimdir. Benim kimsem yok. Bir Allah'ım, bir de devletim var." diye konuştu.

Üniversiteli gençler sokağa çıkma kısıtlamasında iyilik için seferber oldu
Üniversiteli gençler sokağa çıkma kısıtlamasında iyilik için seferber oldu
Üniversiteli gençler sokağa çıkma kısıtlamasında iyilik için seferber oldu
Üniversiteli gençler sokağa çıkma kısıtlamasında iyilik için seferber oldu

Sokak Hayvanları, Elazığ Valiliği, Elazığ, Mama, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Üniversiteli gençler sokağa çıkma kısıtlamasında iyilik için seferber oldu - Son Dakika


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