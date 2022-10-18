Son dakika 3. sayfa: Elazığ'da uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Elazığ'da uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli tutuklandı

18.10.2022 15:52

Son dakika haberler: Elazığ'da uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli tutuklandıELAZIĞ Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanarak gözaltına alınan ve ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli tutuklandı

ELAZIĞ Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanarak gözaltına alınan ve ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede il merkezinde şüphe üzerine durdurulan M.Ç.'nin yapılan üst aramasında, 3 parça halinde 14,73 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şahsın ikamet aramasında ise 1 adet uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli M.Ç., İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Son dakika haberi... Elazığ'da hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı Son dakika haberi... Elazığ'da hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Elazığ'da uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Elazığ'da uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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