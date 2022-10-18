Son dakika 3. sayfa: Elazığ'da uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli tutuklandı

Elazığ'da uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli tutuklandı

ELAZIĞ Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanarak gözaltına alınan ve ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede il merkezinde şüphe üzerine durdurulan M.Ç.'nin yapılan üst aramasında, 3 parça halinde 14,73 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şahsın ikamet aramasında ise 1 adet uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli M.Ç., İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.