Son dakika haber... Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

09.10.2022 09:42
Son dakika haber... Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentin huzur ve güvenliği ile genel asayişin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 12,17 gram metamfetamin, 9 gram kubar esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.P. ve E.D. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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