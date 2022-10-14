Son dakika haber: Elazığ'da uyuşturucuyla mücadele sürüyor: 5 tutuklama

Elazığ'da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan yakalanarak gözaltına alınan 5 şüpheli, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı zamanda 20 şahıs hakkında da 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan gerekli işlemlerin yapıldığı bildirildi.

Çalışmalar sırasında ise 88,86 gram metamfetamin, 223,16 gram kubar esrar ve 27,98 gram toz esrar ele geçirildiği öğrenildi. - ELAZIĞ