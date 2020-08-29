Son dakika haber: ELAZIĞ Deprem hasarlı boş apartmanın çatı katında yangın - Son Dakika

Deprem hasarlı boş apartmanın çatı katında yangın
ELAZIĞ'da depremin ardından oluşan hasar nedeniyle tahliye edilen 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın, İzzetpaşa Mahallesi'nde öğle saatlerinde çıktı. 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar tespit edilmesinin ardından tahliye edilen 5 katlı apartmanın çatı katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, 3 yangın söndürme aracıyla olay yerine gelen itfaiye, söndürme çalışması başlattı. Yangın, ekiplerin yaptığı müdahaleyle kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü.
Polis, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 16:38 - Kaynak: DHA
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