Son dakika haber... Elazığ depreminin birinci yılında jandarma depremzedeleri unutmadı - Son Dakika

Elazığ depreminin birinci yılında jandarma depremzedeleri unutmadı

ELAZIĞ - Elazığ depreminin birinci yıl dönümünde jandarma ekipleri, depremzedeleri ve çocukları unutmadı.

24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti. Depremin birinci yıl dönümünde İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, depremzedelerin yanında oldu. Konteyner kentlerde kalan depremzedeleri ziyaret eden ekipler, çocuklarla yakından ilgilendi. Ayrıca, Yurtbaşı Beldesinde ikamet eden 8 yaşındaki Livanur Kaya'nın bilgisayar ve tabletinin olmadığından dolayı EBA ya giremediğinin öğrenen ekipler tablet aldı. Depremin yıldönümünde Kaya'ya sürpriz yapan jandarma ekipleri, tabletini vererek sevincine ortak oldu. Tableti alan Kaya, jandarma ağabey ve ablalarına teşekkür ederek artık EBA ya girebileceğinden dolayı mutlu olduğu söyledi.

Öte yandan Jandarma ekipleri, Sivrice ilçesi Çevrimtaş köyündeki ziyareti esnasında, enkaz altından Jandarma ekiplerince yaralı olarak kurtarılan Zeki Ertaş, eşi Raziye Ertaş ve Ramazan Ernek ile depremde vefat eden Yaşar Güçlü'nün oğlu Mehmet Güçlü'de ziyaret etti.

Ziyaretler esnasında depremzedelere destek olan ekipler,çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.