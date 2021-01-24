Son dakika haber... Elazığ depreminin birinci yılında jandarma depremzedeleri unutmadı - Son Dakika

Son dakika haber... Elazığ depreminin birinci yılında jandarma depremzedeleri unutmadı

24.01.2021 12:21

Son dakika genel haberi... Elazığ depreminin birinci yılında jandarma depremzedeleri unutmadı Elazığ depreminin birinci yıl dönümünde jandarma ekipleri, depremzedeleri ve çocukları unutmadı.

Elazığ depreminin birinci yılında jandarma depremzedeleri unutmadı

ELAZIĞ - Elazığ depreminin birinci yıl dönümünde jandarma ekipleri, depremzedeleri ve çocukları unutmadı.

24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti. Depremin birinci yıl dönümünde İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, depremzedelerin yanında oldu. Konteyner kentlerde kalan depremzedeleri ziyaret eden ekipler, çocuklarla yakından ilgilendi. Ayrıca, Yurtbaşı Beldesinde ikamet eden 8 yaşındaki Livanur Kaya'nın bilgisayar ve tabletinin olmadığından dolayı EBA ya giremediğinin öğrenen ekipler tablet aldı. Depremin yıldönümünde Kaya'ya sürpriz yapan jandarma ekipleri, tabletini vererek sevincine ortak oldu. Tableti alan Kaya, jandarma ağabey ve ablalarına teşekkür ederek artık EBA ya girebileceğinden dolayı mutlu olduğu söyledi.

Öte yandan Jandarma ekipleri, Sivrice ilçesi Çevrimtaş köyündeki ziyareti esnasında, enkaz altından Jandarma ekiplerince yaralı olarak kurtarılan Zeki Ertaş, eşi Raziye Ertaş ve Ramazan Ernek ile depremde vefat eden Yaşar Güçlü'nün oğlu Mehmet Güçlü'de ziyaret etti.

Ziyaretler esnasında depremzedelere destek olan ekipler,çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.

Son dakika haber... Elazığ depreminin birinci yılında jandarma depremzedeleri unutmadı
Son dakika haber... Elazığ depreminin birinci yılında jandarma depremzedeleri unutmadı
Son dakika haber... Elazığ depreminin birinci yılında jandarma depremzedeleri unutmadı
Son dakika haber... Elazığ depreminin birinci yılında jandarma depremzedeleri unutmadı

Jandarma, Malatya, Elazığ, Ocak, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haber... Elazığ depreminin birinci yılında jandarma depremzedeleri unutmadı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Gine Körfezi'nde korsan saldırısına uğrayan Türk gemisi Gabon'un Gentil Limanı'na demirledi 12 yaşındaki kızının regl olduğunu söyleyince tepki çeken Ceyda'ya son söz eski eşten: Kızımı polemik konusu yaptırmam Dünyanın en çok arananlar listesindeki "Çinli El Chapo" Amsterdam'da yakalandı Kaldığı otel odasında erkek arkadaşıyla tartışan turist kadın ortalığı birbirine kattı ABD'de restoranda kahvaltı yapan müşteri 148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı İş yerinin üstünü emlakçı, altını uyuşturucu serasına çeviren kadın: Başkasından alınca başım belaya giriyor, ticari maksadım yok Pfizer/BioNTech aşısında tedirgin eden sonuçlar: İlk aşıda koruma yüzde 50'ler seviyesinde ve mutasyonlara karşı etkisiz Suudi Arabistan Krallığı'nın tespihlerini İznikli usta üretiyor
Aşka gelen İdo'dan romantik sözler Aşka gelen İdo'dan romantik sözler         
12:47
Fenerbahçe Fenerbahçe "MesutOl" kampanyasından ilk gün 2.8 milyon TL gelir elde etti         
12:27
Sulama kanalına 1 metre kala balçığa saplanan sarhoş sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştılar Sulama kanalına 1 metre kala balçığa saplanan sarhoş sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştılar         
12:11
HDP binasındaki Öcalan posterleri ifşa olunca Soylu AİHM kararını hatırlattı: Batı istismara müsaade etmiyor, ancak bizden istiyor HDP binasındaki Öcalan posterleri ifşa olunca Soylu AİHM kararını hatırlattı: Batı istismara müsaade etmiyor, ancak bizden istiyor         
11:46
Annelere yarım mesai, tam maaş! İşte gerekli şartlar Annelere yarım mesai, tam maaş! İşte gerekli şartlar         
11:33
Afyonkarahisar'dan geçen yıl 32,6 milyon dolarlık yumurta ihraç edildi Afyonkarahisar'dan geçen yıl 32,6 milyon dolarlık yumurta ihraç edildi         
11:05
Boşanan çiftin dedikodular üzerine yaptırdığı test herkesi şaşırttı! Bir baba iki DNA Boşanan çiftin dedikodular üzerine yaptırdığı test herkesi şaşırttı! Bir baba iki DNA         
10:59
Başıboş köpeklerden korkan İzmirli adam çareyi köpek savarda buldu Başıboş köpeklerden korkan İzmirli adam çareyi köpek savarda buldu         
10:26
Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu'ndan saldırıya uğrayan Türk gemisiyle ilgili açıklama: Kaptanla görüştüm, gemi limana yaklaşıyor Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu'ndan saldırıya uğrayan Türk gemisiyle ilgili açıklama: Kaptanla görüştüm, gemi limana yaklaşıyor         
10:18
Böyle sapkınlık yok! Evlerine güvenlik kamerası taktığı kadınların cinsel ilişki görüntülerini izledi Böyle sapkınlık yok! Evlerine güvenlik kamerası taktığı kadınların cinsel ilişki görüntülerini izledi         
10:05
Mehmetçik için üretilen yeni tip kamuflajlar komutanların Arifiye ziyaretinde görücüye çıktı Mehmetçik için üretilen yeni tip kamuflajlar komutanların Arifiye ziyaretinde görücüye çıktı         
09:49
Eski dostların buluşmasında gözyaşları sel olup aktı Eski dostların buluşmasında gözyaşları sel olup aktı         
09:46
1 metre karın 1 haftada geçit verdiği yolda, duygulandıran buluşma 1 metre karın 1 haftada geçit verdiği yolda, duygulandıran buluşma         
09:43
Amasya'da yüzde 50'lik içme suyu indirimine sevinen muhtarlar pankart astı Amasya'da yüzde 50'lik içme suyu indirimine sevinen muhtarlar pankart astı         
09:04
Güvenlik uzmanından Türk gemisine sapılan korsan saldırısıyla ilgili bomba iddia: Fransa'nın parmağı olabilir Güvenlik uzmanından Türk gemisine sapılan korsan saldırısıyla ilgili bomba iddia: Fransa'nın parmağı olabilir         
08:53
Araç muayenede yeni düzenleme: Ağır hasarlı araçlar bir ay içinde herhangi bir istasyonda tekrar muayeneye girebilecek Araç muayenede yeni düzenleme: Ağır hasarlı araçlar bir ay içinde herhangi bir istasyonda tekrar muayeneye girebilecek         
08:30
İmamoğlu'nun Galatasaray'a bağış yapması sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü! Fenerbahçeliler İBB Başkanını kendi kampanyalarına davet etti İmamoğlu'nun Galatasaray'a bağış yapması sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü! Fenerbahçeliler İBB Başkanını kendi kampanyalarına davet etti         
08:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2021 13:00:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Elazığ depreminin birinci yılında jandarma depremzedeleri unutmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei