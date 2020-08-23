Son dakika haber... Elazığ İl Özel İdare, Nur Nihan Dabakoğlu'nu transfer etti

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Birevim Elazığ İl Özel İdare, Nur Nihan Dabakoğlu'nu kadrosuna kattı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarına devam eden kulüp, Büyükşehir Belediye Adana Basketbol'dan 22 yaşında ve 1,78 metre boyundaki oyun kurucu Dabakoğlu ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Kulüp Başkanı Mustafa Alpay, transfere ilişkin yaptığı açıklamada, takıma fayda sağlayacak önemli bir oyuncuyu transfer ettiklerini, yapılan transferlerle takımın daha da güçlendiğini belirtti.

Yapılan transferin takıma hayırlı olmasını dileyen Alpay, "Kulüp olarak bugüne kadar birbirinden değerli transferler gerçekleştirdik. İnanıyorum ki yaptığımız bu transferlerle süper ligde ve FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda istediğimiz başarıyı elde edeceğiz. Takımımızı daha da güçlendirmek adına transfer çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. En iyi kadroyu oluşturmak için gereken tüm gayreti hep birlikte göstereceğiz." dedi.