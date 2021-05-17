Son dakika haber... Elazığ'ın 300 köyünde, çelik konutlar yükseliyor - Son Dakika

Son dakika haber... Elazığ'ın 300 köyünde, çelik konutlar yükseliyor

17.05.2021 11:00

Son dakika gündem haberi: Elazığ'ın 300 köyünde, çelik konutlar yükseliyor Elazığ'da depremin ardından kent merkezindeki konutların yanı sıra yaklaşık 300 köyde 2 bin 15 çelik konstrüksiyonlu konutların yapımının sürdüğü belirten AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı, yazın hepsinin teslim edilmesinin planlandığını aktardı.

Elazığ'ın 300 köyünde, çelik konutlar yükseliyor

ELAZIĞ - Elazığ'da depremin ardından kent merkezindeki konutların yanı sıra yaklaşık 300 köyde 2 bin 15 çelik konstrüksiyonlu konutların yapımının sürdüğü belirten AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı, yazın hepsinin teslim edilmesinin planlandığını aktardı.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 25 binden fazla konutsa hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde Elazığ'da 23 bin konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda tamamlanan binlerce konut ise hak sahiplerine kura ile teslim edildi. Kent merkezinin yanı sıra köylerde de çelik konstrüksiyonlu evler hızla yükseliyor. Bu kapsamda Baskil, Sivrice, Maden ilçeleri ile merkeze bağlı 300 köyde 2 bin 15 konutun yapımı hummalı bir şekilde devam ediyor. İnşası devam eden 2 bin 15 konutun yaz sonuna kadar hak sahiplerine teslim edileceği bildirildi.

Konutlar hakkında bilgi veren AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı, "İlimizde meydana gelen 24 Ocak deprem nedeniyle kırsal kesimde konutları zarar gören hak sahibi aileler için AFAD, TOKİ işbirliği ile konutlar ilimizin tamamında yapımına devam ediyor. Şu anda ilimiz genelinde TOKİ'nin ihalesini yaptığı ve inşaatı devam eden 2 bin 15 adet konutumuz var. Gezin Köyü'nde 108 adet çelik konstrüksiyonlu tek katlı köy konutunun inşaatı devam ediyor. İnşaat seviyesi burada yüzde 60 oranında. Nasip olursa birkaç aya kadar TOKİ, konutları AFAD'a teslim edecek ve hak sahibi ailelere teslim edeceğiz" dedi.

"Yaz bitmeden TOKİ konutları tamamını teslim etmeyi planlıyor"

Elazığ genelinden ilerlemenin yüzde 50 olduğunu ve inşaatların hızla devam ettiğini aktaran Pıhtılı, "Nasip olursa yaz bitmeden TOKİ konutların tamamını teslim etmeyi planlıyor. Arkasından 5.3'lük depremle ilgili çalışmalar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından devam ediyor, Haziran sonuna doğru hak sahipliği başvurusu müracaatlarını alacağız. Onlardan hak sahibi olanlar için yeni ihaleler ve inşaatlar devam edecek. İlimizde uygulanan tek katlı köy konutları, çelik konstrüksiyonlu dediğimiz depreme dayalı konutlar. İlimiz ve ülkemizin deprem bir gerçeğidir" diye konuştu.

"300 köyde çalışmalar devam ediyor"

Elazığ'dan Doğu Anadolu Fay Zonu'nun geçtiğini anımsatan Pıhtılı, "Zaman zaman çok büyük depremler meydana gelmiş ve geliyor. Yapılan bu çelik konstrüksiyonlu konutlar dünyanın her tarafından uygulanan depreme dayanıklı konutlardır. Aynı zamanda ısı ve ses yalıtımı çok iyi. Rabbim bir daha göstermesin. Ama başka depremlerde zarar görmeden insanlarımızın rahat yaşayacağı alanlar. Aynı zamanda bu toplu köy konutların içerisinde insanlara yaşam alanları oluşturuluyor. Belirlenen parsellerde kendisinin kullanacağı bir bahçede veriliyor. Baskil, Sivrice, Maden ve merkeze bağlı köyler olmak üzere 300 köyde çalışmalar devam ediyor. Akabinde de Palu, Karakoçan, Kovancılar, daha sonra arkasından Arıcak ve Alacakaya ilçelerinde de inşatlar başlayacak" ifadelerini kullandı.

Son dakika haber... Elazığ'ın 300 köyünde, çelik konutlar yükseliyor
Son dakika haber... Elazığ'ın 300 köyünde, çelik konutlar yükseliyor
Son dakika haber... Elazığ'ın 300 köyünde, çelik konutlar yükseliyor
Son dakika haber... Elazığ'ın 300 köyünde, çelik konutlar yükseliyor

Malatya, Elazığ, Ocak, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Elazığ'ın 300 köyünde, çelik konutlar yükseliyor - Son Dakika


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