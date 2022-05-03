Son dakika haber: Elazığ otogarı içerisinde silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber: Elazığ otogarı içerisinde silahlı kavga: 2 yaralı

03.05.2022 01:21
Son dakika haber: Elazığ otogarı içerisinde silahlı kavga: 2 yaralı

Son dakika haberler... Elazığ Şehirler Arası Otobüs Terminali içerisinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı.

Elazığ Şehirler Arası Otobüs Terminali içerisinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı.

Olay, Elazığ Şehirler Arası Otobüs Terminali içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya döndüğü olayda H.K. silahla, taksici olduğu öğrenilen H.A. ise silahın kabzası ile yaralandı. Şüpheliler A.A. ve Y.A. olay yerinden kaçarken haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ

Son dakika haber: Elazığ otogarı içerisinde silahlı kavga: 2 yaralı
Son dakika haber: Elazığ otogarı içerisinde silahlı kavga: 2 yaralı
Son dakika haber: Elazığ otogarı içerisinde silahlı kavga: 2 yaralı
Son dakika haber: Elazığ otogarı içerisinde silahlı kavga: 2 yaralı
Son dakika haber: Elazığ otogarı içerisinde silahlı kavga: 2 yaralı
Son dakika haber: Elazığ otogarı içerisinde silahlı kavga: 2 yaralı
Son dakika haber: Elazığ otogarı içerisinde silahlı kavga: 2 yaralı
Son dakika haber: Elazığ otogarı içerisinde silahlı kavga: 2 yaralı
Son dakika haber: Elazığ otogarı içerisinde silahlı kavga: 2 yaralı
Son dakika haber: Elazığ otogarı içerisinde silahlı kavga: 2 yaralı
Son dakika haber: Elazığ otogarı içerisinde silahlı kavga: 2 yaralı
Son dakika haber: Elazığ otogarı içerisinde silahlı kavga: 2 yaralı
Son dakika haber: Elazığ otogarı içerisinde silahlı kavga: 2 yaralı

YORUMLAR
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Şehirler Arası Otobüs, Elazığ, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Elazığ otogarı içerisinde silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Elazığ otogarı içerisinde silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
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