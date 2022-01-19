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Son dakika haber... Elazığ Şehir Hastanesi depreme dayanıklılığı ile kesintisiz hizmet sunuyor - Son Dakika

Son dakika haber... Elazığ Şehir Hastanesi depreme dayanıklılığı ile kesintisiz hizmet sunuyor

19.01.2022 12:49
Son dakika haber... Elazığ Şehir Hastanesi depreme dayanıklılığı ile kesintisiz hizmet sunuyor

Son dakika haberine göre Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, son teknoloji cihazları, modern ve geniş fiziki alt yapısı, donanımlı sağlık kadrosuyla şifa arayan hastalara umut olurken, depreme dayanıklılığı ile de güven veriyor.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, son teknoloji cihazları, modern ve geniş fiziki alt yapısı, donanımlı sağlık kadrosuyla şifa arayan hastalara umut olurken, depreme dayanıklılığı ile de güven veriyor.

"Kamu-özel sektör iş birliği" modeli ile yapımı tamamlanan ve 1 Ağustos 2018'de hizmete açılan hastane, dünyada kullanılan ileri teknolojiye sahip 3 yönlü sarkaç tipi deprem izolatörleriyle 24 Ocak 2020'de meydana gelen, merkez üssü Sivrice ilçesi olan, 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenmeden sağlık hizmetini kesintisiz sürdürdü.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan Kovid-19 ile mücadelede gerekli tüm birimlerin ve yüksek sayıda yoğun bakım ünitelerinin yer aldığı hastane, 7 gün 24 saat esasına göre hizmet vererek salgınla mücadelede aktif rol aldı.

Şehir hastanesi 5 yıldızlı otel konforundaki sağlık birimleri, son teknoloji tıbbi cihazları ve ameliyathaneleri ile bölge insanına dünya standartlarında sağlık hizmeti sunuyor.

Bugüne kadar çok sayıda hastaya hizmet veren şehir hastanesinde sadece geçen yıl 1 milyon 600 bin hasta ayakta, 40 binin üzerinde hasta ise yatarak tedavi gördü.

"Hastanemizde 872 sismik izolatör bulunmakta"

Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erol Keleş, AA muhabirine, bölge insanına 3,5 yıldır kesintisiz ve modern sağlık hizmeti sunan şehir hastanesinin bu süreçte başta 24 Ocak 2020'deki deprem ve Kovid-19 salgını olmak üzere iki önemli sınav geçirdiğini belirtti.

Sismik deprem izolatörleri sayesinde depremden etkilenmeyen hastanede herhangi bir aksama yaşanmadan yaralılara ve hastalara güvenli bir şekilde sağlık hizmeti sunulmaya devam ettiğini ifade eden Keleş, şunları belirtti:

"Deprem saat 20.55 civarında gelişti ve 21.15'te ilk hastamızı acil servisimize kabul ettik. Deprem sırasında hem acil servislerimiz hem yoğun bakımlarımız hem de ameliyathanelerimiz hiçbir aksama olmadan hizmetlerini sürdürdü. Büyük depremden sonra kentte artçı sarsıntılar yaşanırken de şehir hastanemizde ameliyatlarımız devam ediyordu. Bunda en büyük etkenlerden biri ileri teknolojiye sahip sismik deprem izolatörleri bakımından çok büyük bir yapıya sahip olmasıdır. Hastanemizde 872 sismik izolatör bulunmakta."

Böylece deprem büyük de olsa bunu hastanede hissetmediklerini belirten Keleş, "Hatta dışarıdaki insanların daha güvenli olduğunu düşünerek deprem sırasında hastanemizin içerisine doğru hareket ettiklerini de izledik. Dolayısıyla hiçbir aksaklık yaşamadan, şehrimizde hiçbir sıkıntı oluşturmadan deprem boyunca ve depremden sonraki dönemde hem bölgemize hem de şehrimize ciddi anlamda hizmet verdik." ifadelerini kullandı.

"Sağlıkta önemli bir hizmet kapısı"

Prof. Dr. Keleş, deprem gecesi tüm sağlık personelinin büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalışarak hastaneye müracaatta bulunan bütün hastaların tedavilerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdiğini aktardı.

Depremden sonraki ilk birkaç günde 7 bin 935 hastaya hizmet verdiklerini, bunların 310'unun depremzede olduğunu anlatan Keleş, şehir hastanesinin yaklaşık 2 yıldır devam eden Kovid-19 ile mücadelede de aktif rol aldığını kaydetti.

Keleş, şu değerlendirmede bulundu:

"Şehir hastanemizin ikinci büyük sınavı Kovid-19 dönemi oldu. Hastanemizin 194 tescilli yetişkin yoğun bakım ünitesi mevcut. Ama öyle an geldi ki 200'ün üzerinde Kovid-19 hastasını yoğun bakımda kabul etmek zorunda kaldık. Bunun temel sebebi özellikle hastanenin fiziki yapısının çok geniş ve her an genişlemeye, yeni yoğun bakım servislerinin oluşturulmasına elverişli olması. Devam eden salgın sürecinde de şehrimiz ve bölgemiz hiçbir sıkıntı yaşamadı. Şehir hastaneleri ciddi anlamda hem bulundukları şehir hem de bölge açısından sağlıkta önemli bir hizmet kapısı olarak görülmekte."

"Hastanede eksik bir branş bulunmamakta"

Keleş, deprem ve salgın süreçleri nedeniyle hastanenin çok büyük bir tecrübe kazandığına dikkati çekti.

Edindikleri tecrübeyle şehir hastanelerinin olası afetleri rahatlıkla kaldırabilecek fiziki ve teknolojik yapıya sahip olduğuna işaret eden Keleş, "Şu anda sağlık açısından hastanemizde eksik bir branşımız bulunmamakta. Tam teşekküllü bir hastane olarak klinik ve servis hizmetleri, ameliyat ve yoğun bakım bazında hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Hastalar hem sağlık hizmetini çok kaliteli bir şekilde alıyor hem de hastanemizin çevresel düzeninden de aynı şekilde yararlanıyor." sözlerine yer verdi.

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Şehir Hastanesi, Fethi Sekin, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Elazığ Şehir Hastanesi depreme dayanıklılığı ile kesintisiz hizmet sunuyor - Son Dakika


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