Son dakika haber... Elazığlı çocukların yüzü geleneksel oyunlarla gülüyor - Son Dakika

Elazığ Belediyesi, hayata geçirdiği projeyle mahallelerde çocukları geleneksel oyunlarla buluşturuyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ve 24 Ocak 2020'de yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremden dolayı sosyal etkinliklere uzak kalan çocuklara destek olmak için Elazığ Belediyesi, "Bizimle oynar mısın?" adlı proje başlattı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekip, özel olarak dizayn edilen üstü açık otobüsle her gün farklı bir mahalleye gidip düzenledikleri etkinliklerle çocukların yüzünü güldürüyor.

"Her şey çocuklarımızın mutluluğu için" sloganı ile gidilen mahallelerde "seksek", "mendil kapmaca", "topaç çevirme", "üç taş", "ip atlama" gibi geleneksel oyunların yanında mini konser verilip tiyatro gösterisi sunuluyor, kitap boyama etkinliği yapılıyor.

Çocuklar hem sosyalleşiyor hem de kendilerine verilen hediyelerle mutlu oluyor.

Proje sorumlusu Nurettin Koktaş, AA muhabirine, başlattıkları projeyle Elazığ'ın tüm mahallelerini gezerek çocukları mutlu ettiklerini belirterek, unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarını tekrar yeni nesille buluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Yaşanan süreçten dolayı evde sıkılan çocukların bu etkinliklerle moral bulduğunu belirten Koktaş, "Elazığ'ın bütün mahallelerine gidiyoruz. Oynanan oyunların yanında mini konser ve tiyatro gösterisi de yapıyoruz. Yaptığımız tiyatro gösterisi ile daha çok öğretici ve geliştirici konuları ele alıyoruz. Etkinlik kapsamında çocuklara boyama kitapları veriyoruz boyuyorlar. Belli yaşlardaki çocuklara kitap okutuyoruz. Eski sokak oyunlarından seksek, sandalye kapmaca, ip atlama yapıyoruz. Çocuklar güzel vakit geçiriyor. Etkinliklerimize büyük ilgi var." diye konuştu.

"Diğer mahallelerdeki çocuklarımız dört gözle bizi bekliyorlar"

Yaptıkları etkinlikler ile çocukları deprem ve salgın psikolojisinden uzaklaştırmayı hedeflediklerini dile getiren Koktaş, şöyle konuştu:

"Diğer mahallelerdeki çocuklarımız dört gözle bizi bekliyor. Bu etkinliklerin yanında çocuklarımıza ikramlıklar ve hediyelerimiz de oluyor. Çocuklar bizi görünce çok mutlu oluyorlar. Yaptığımız yarışmalarda kazanan çocuklarımıza hediyeler veriyoruz. Elazığ Belediyesi himayesinde olan koro ekibimiz ve tiyatro grubumuzla çocuklara uygun tiyatro gösterileri yapıyoruz. Bu gösterilerde çocuklarımıza güncel konular hakkında bilgilendirme yapıyoruz. Malum günümüzde afetlerle mücadele ediyoruz. Bu afetlerle ilgili çocukları bilgilendiriyoruz. Deprem, sel, ve yangın gibi afetlerde ne yapmaları gerektiğini öğretmeye çalışıyoruz."

Etkinliğe katılan 9 yaşındaki Kevser Arı, uzun süre sonra ilk defa eğlenme fırsatı bulduğunu söyledi.

İki saat boyunca doya doya oyunlar oynadığını anlatan Arı, "Bugün çok mutlu oldum. Bize çok güzel oyunlar oynattılar. Bize oyuncak verdiler. O oyuncaklarla oynadık. Kitap boyadık. Masa kapmaca oynadık ve ip atladık." dedi.

Irmak Doğan ise oynadıkları oyunların yanında afetlerle ilgili bilgi sahibi olduklarını belirterek, "Çok güzel bir gün geçirdik. Oyunlar oynadık. Dans ettik. Eğlendik. Bize oyuncaklar verip kitap boyattılar. Sahneye çağırıp sorular sordular. Güzel zaman geçirdik. Bu sayede uzun zamandır göremediğim arkadaşlarımı gördüm. Bize tiyatroyla nasıl yangın çıktığını ve alınması gereken tedbirleri anlattılar." şeklinde konuştu.

Esra Gül de evde sıkıldığı için düzenlenen etkinliğin kendisine iyi geldiğini kaydetti.