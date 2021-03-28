Son dakika haber! Elazığspor'un yardımcı antrenörü kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
28.03.2021 16:35
Bir son dakika haberine göre Elazığspor yardımcı antrenörü Yılmaz Dağ (53) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.
Elazığspor yardımcı antrenörü Yılmaz Dağ (53) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Elazığspor'da Teknik Direktör Cafer Aydın'ın yardımcısı Yılmaz Dağ (53) Saat 15.30 sıralarında kulüpte rahatsızlandı. Kulüp masörü Vahit Ünal'ın yanına giderek kendisini kötü hissettiğini belirten Dağ'ın ardından fenalaştığı öğrenildi. Dağ'ın masör Ünal'ın yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve yaşamını yitirdiği bildirildi.
Dağ'ın kalp krizi geçirmesi sonucu vefat ettiği aktarıldı. - ELAZIĞ
Son Dakika Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ileri uçta Samatta'yı oynatma planları yapıyor Sevgilisini öldürüp tarlaya gömdü! Pişman olunca cesedi çıkarmak için yardım istediği kepçe operatörünün ihbarıyla yakayı ele verdi Paşinyan tepkilere daha fazla dayanamadı: Nisan ayında istifa edeceğim 60 yaş üzeri ve bazı risk gruplarındaki vatandaşlar için aşı randevusu açıldı Dünya ticaretine ağır darbe vuran olay en çok Hollandalıları kızdırdı: 20 konteyner dolusu cinsel ilişki oyuncağı kuyruğa takıldı Tarihte böyle bir gözdağı yok! Putin 3 nükleer denizaltıyı eş zamanlı yüzeye çıkardı Tuzla'da 2 bin yıllık tarihi kalıntılar sular çekilince ortaya çıktı Çizgiyi geçen top gol sayılmadı, Ronaldo çılgına döndü! Maç bitmeden sahayı terk etti