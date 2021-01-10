Son dakika haber! Elazığspor yönetimi transfer tahtasını açamazsa istifa edecek - Son Dakika

Son dakika haber! Elazığspor yönetimi transfer tahtasını açamazsa istifa edecek

10.01.2021 11:48
Son dakika haber! Elazığspor yönetimi transfer tahtasını açamazsa istifa edecek, System.String[]

Son dakika haberleri... TY Elazığspor Başkanı Selçuk Öztürk yazılı bir açıklama yayımlayarak, 6 futbolcularının serbest kaldığını ve transfer tahtasının açılmaması durumunda istifa edeceklerini ifade etti.

TY Elazığspor Başkanı Selçuk Öztürk yazılı bir açıklama yayımlayarak, 6 futbolcularının serbest kaldığını ve transfer tahtasının açılmaması durumunda istifa edeceklerini ifade etti.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta maddi açıdan zor günler geçiren TY Elazığspor'da, Kulüp Başkanı Selçuk Öztürk istifa sinyali verdi. Kulüpten Başkan Öztürk adına yapılan açıklamada, "2019 yılının Ocak ayında kayyımdan aldığımız Elazığspor'umuzu, zorlu şartlara rağmen bugünlere kadar getirdik. 2 yıl boyunca birçok zorluğa rağmen Elazığspor'umuzu kurtarmak, tekrar eski günlerine döndürmek adına geceli gündüzlü sorunları çözmeye gayret gösterdik. Bu saate kadar da sorunların çözümü için var gücümüzle çabaladık. Önce stadımızın yıkılmasıyla büyük Elazığspor taraftarlarından yoksun olarak sürgüne gönderildik. Daha sonra sentetik halı sahalara mahkum edildik. Tüm bunlara rağmen yılmadık, kulübümüzü yaşatmak adına çabalar sarfettik. Gelebilecek 'eksi 6 puan silme ve küme düşürülme' cezalarının önüne geçtik. 1967 yılında kurulan asırlık çınarımızı geçmişte 4 kez kayyımlardan alıp bugünlere getirmenin onurunu ve gururunu yaşadık. Yine Elazığspor'umuza son 10 yılda kaybolup giden dost ve kardeş kulüplerimiz Malatyaspor, Gaziantepspor, Mersin İdman Yurdu ve Orduspor gibi takımlarla aynı kaderi paylaşmasına engel olduk" denildi.

"Verilen sözler gerçekleşmedi"

70'li ve 80'li yıllardaki Elazığspor nostaljisini kendi özüne döndürerek son 2 sezonda kendi evlatlarıyla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarına değinilen açıklamanın devamında, "Bugün dost ve kardeş kulüplerimiz eksi 1 puanlı Karabükspor, sezon öncesi transferler yapmasına rağmen 4 puanlı Şanlıurfaspor ve 3 puanlı Eskişehirspor gibi aynı pozisyonda olmadık. Pırıl pırıl gençlerimizle eksi 3 puanımız silinmesine rağmen 18 puanla ligin ilk yarısını tamamladık. Ama maalesef Kulübümüzü yaşatmak adına ne yazık ki, sunduğumuz projeler, verilen sözler bugüne kadar gerçekleşmedi. İki kez yaptığımız basın açıklamalarında şehrimizin önde gelen isimlerinden kaynak oluşturma adına 5 milyon TL talep etmiş, bu 5 milyon TL kaynağın açılımında, bu saat itibariyle pazarlıkları ve ödeme planları yapılarak mütabakat sağlanmış, sorunlu 52 dosyanın 30'unun ödemeleri yapılması kaydıyla çözümlenmiş, geriye kalan 22 dosyayla görüşmelerimiz ve temaslarımız devam etmiştir. 5 milyonun dağılımında transfer tahtamızın açılması, içerdeki oyuncularımıza olan bir kısım ödemelerin yapılarak huzurun temin edilebilmesi ve kadro derinliğimizi oluşturmak adına transfer yapılacak oyuncuların peşinatları da dahil olmak üzere talep edilmiştir. 26 milyon 731 bin TL'lik faizler hariç ana borcumuzun 5 milyon TL gibi sembolik bir rakamın transfer tahtasının açılması, içerdeki futbolcularımızın mutlu edilmesi, gerekli transferlerin yapılması ve ayrıca ihtimaller doğrultusunda FIFA'dan gelecek eksi 6 puan cezaları ile daha sonra küme düşürülme cezasından kurtulma adına gerçekten komik bir bedel olduğu aşikardır" ifadelerine yer verildi.

"6 futbolcumuz serbest kaldı"

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Şahsım ve yönetim kurulu üyelerimizin yaklaşık 2 yıldır kulübümüzü yaşatmak adına verdiği ekonomik destek ve manevi mücadelesi ortadadır. Yaşanan deprem sürecinde dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi ve yine hükümetimizin birbirinden kıymetli bakanları; özellikle İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Beyefendi ile Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum Beyefendi'nin katkılarıyla '10 milyar' civarında deprem sonrası Elazığ'ımıza kaynak harcanmış, ama maalesef ki depremden dolayı büyük sıkıntılar yaşayan Elazığspor'umuz, bu kritik süreçte 5 milyon gibi komik bir rakamı bulamamaktadır. An itibariyle şanlı tarihimizi elimden geldiğince yaşatmaya çalıştım. 53 yıllık çınarın yarınları için aziz şehrimizin silkelenip kendine gelme zamanıdır. Bugün itibariyle 6 futbolcumuz serbest kalmıştır. Şayet transfer tahtasını açamama durumunda kalırsak, şahsım ve yönetim kurulum transfer tarihinin bitmesine gerekli süreyi bırakarak istifa edecek ve takımımızı kongreye götürecektir. Bugüne kadar vermiş olduğumuz emekleri kamuoyunun vicdanına bırakıyor, saygılarımı sunuyorum." - ELAZIĞ

Son dakika haber! Elazığspor yönetimi transfer tahtasını açamazsa istifa edecek

Selçuk Öztürk , Türk Lirası, Elazığspor, İstifa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber! Elazığspor yönetimi transfer tahtasını açamazsa istifa edecek - Son Dakika Spor


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