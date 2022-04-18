Son dakika haber | Elbistan'da uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haber | Elbistan'da uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

18.04.2022 09:31
Son dakika haber | Elbistan'da uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

Son dakika haberler... Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, ilçe merkezinde uyuşturucu ve uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak operasyonlarını sürdüren Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri M.E.Ç. adlı şahsı durdurarak üst aramasını yaptı. Şahsın üzerinde 0,16 gram sentetik uyuşturucu madde bulundu. Narkotik ekipleri, şüphelinin uyuşturucu maddeyi aldığı ikamete operasyon düzenledi. Operasyonda H.A. adlı şüpheli gözaltına alındı. İkamette yapılan aramada 1,4 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Her iki şüpheli de işlemleri için emniyete götürüldü. M.E.Ç. adlı şahsa, uyuşturucu kullanmak suçundan adli işlem yapılırken, H.A. ise adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan H.A., Sulh Ceza Hakimliği'nce uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

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Kahramanmaraş, Uyuşturucu, Narkotik, Elbistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Elbistan'da uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama - Son Dakika


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