ADANA'da 6 apartman, bir iş yeri ve 2 araçtan hırsızlık yaptığı belirlenen Abdülkadir Düzgün (34), polisin operasyonuyla yakalandı. Şapka ile yüzünü gizleyen, parmak izi bırakmamak için eldiven takan şüphelinin hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez ilçelerde son bir haftada yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili harekete geçti. Ekipler güvenlik kamerası görüntülerinden 6 apartmandan kablo, bir iş yerinden 2 dizüstü bilgisayar, 2 araçtan 2 bin lira ile 12 bin TL değerinde inşaat malzemesi çalan şüphelinin Abdülkadir Düzgün (34) olduğunu tespit etti. Düzgün'ün, hırsızlık olaylarında şapka ile yüzünü gizlediği, parmak izi bırakmamak için de eldiven taktığı belirlendi. Görüntülerde, Düzgün'ün girdiği bir apartman bahçesindeki otomobilin torpidosundaki 2 bin lirayı, başka bir apartmanın bodrum katından çaldığı kabloları çuvalla taşıdığı görüldü.

KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

Polis, şüphelinin merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenledi. Polisin geldiğini gören Düzgün, kaçmaya çalıştı. Polis, kısa süreli kovalamacayla Düzgün'ü yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Abdülkadir Düzgün, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.