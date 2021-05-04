Mersin'de elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mahmutağa Mahallesi'nde bir muz serasında çalışan Hamit Açık (39), boyama yapmak istediği sırada fırçanın metal sapının yüksek gerilim hattına temas etmesi nedeniyle akıma kapıldı.

Olayı gören yakınları, şalteri indirdikten sonra 112 Acil Servis ve jandarmaya haber verdi.

Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Açık, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.