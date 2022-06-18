Son dakika haber: Elektrik akımına kapıldı, evde yangın çıktı - Son Dakika
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Son dakika haber: Elektrik akımına kapıldı, evde yangın çıktı

18.06.2022 09:36
Son dakika haber: Elektrik akımına kapıldı, evde yangın çıktı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kocaeli'de elektrik akımına kapılan bir şahıs yaralanırken evde çıkan yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürdü.

Kocaeli'de elektrik akımına kapılan bir şahıs yaralanırken evde çıkan yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürdü.

Olay, gece saatlerinde İzmit Erenler Mahallesi Taşocak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1 yıl önce vefat eden dedesinin yaşadığı eve gelen D.A., bilinmeyen bir sebeple elektrik akımına kapıldı. Yaralanan D.A. can havliyle kendini dışarı atarken evde elektrikten kaynaklı yangın çıktı. D.A.'nın yardım çığlıklarını duyan komşuları hemen yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı, itfaiye ekipleri ise yangını söndürdü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

YORUMLAR
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Abdest almaya gitti, döndüğünde aracını 200 metre aşağıda buldu Abdest almaya gitti, döndüğünde aracını 200 metre aşağıda buldu
Kaynak: İHA

Kocaeli, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Elektrik akımına kapıldı, evde yangın çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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