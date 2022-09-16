Son dakika haber... Elektrik tesisatından çıkan yangın minareyi yaktı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Elektrik tesisatından çıkan yangın minareyi yaktı

16.09.2022 00:11
Son dakika haber... Elektrik tesisatından çıkan yangın minareyi yaktı

Son dakika habere göre KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde bir caminin minaresinde elektrik tesisatından kaynaklı yangın çıktı.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde bir caminin minaresinde elektrik tesisatından kaynaklı yangın çıktı. İtfaiye yangını söndürürken, minarede hasar oluştu.

Olay gece saatlerinde Gölcük İhsaniye Mahallesi'nde bulunan Hicret Camisi'nde meydana geldi. Caminin minaresinde bulunan hoparlörün elektrik sisteminden kaynaklı çıkan yangında alevler kısa sürede minarenin şerefesini sardı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araçla minareye yanaşarak yangını söndürdü. Minare hasar görürken, yangınla ilgili tutanak tutuldu.


YORUMLAR
500
Madeni yağ fabrikasında çıkan yangın söndürüldü Madeni yağ fabrikasında çıkan yangın söndürüldü Son dakika haberi: Kocaeli'de madeni yağ fabrikasında yangın Son dakika haberi: Kocaeli'de madeni yağ fabrikasında yangın
Kaynak: DHA

İtfaiye, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Elektrik tesisatından çıkan yangın minareyi yaktı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:11 Başakşehir'den Avrupa'da görkemli zafer! Fiorentina'yı farklı geçti
00:02 Fenerbahçe pes etmedi! Rennes deplasmanından puanı 90+2'de kopardı
23:55 Azerbaycan askerinin yaralanan Ermeni askere yardım ettiği görüntüler beğeni topladı
23:39 Fenerbahçe'nin Rennes'den yediği 2. gol sırasında kale direğine çarpan Luan Peres sakatlandı
23:13 Zafer Partisi'nin genel merkezine asılan pankart polisi harekete geçirdi! Ümit Özdağ açıklama yaptı
23:13 İrfan Can Kahveci'nin Rennes maçında yaptıkları Fenerbahçelileri çıldırttı
22:48 Uçan araba ilk kez gökyüzünde! Bakan Mustafa Varank açıkladı: Bir başarı hikayesi yazmakta kararlıyız
22:48 CHP'li Gürsel Tekin'den 'istifa' açıklaması! "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri tartışmalara neden olmuştu
22:29 Fenerbahçe'nin Avrupa sınavında Batshuayi'nin kaçırdığı gol sosyal medyada gündeme oturdu
22:01 Katar'ın askeri hava araçları ve personelinin Türkiye'de konuşlanmasına olanak sağlayan karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2022 00:17:56. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Elektrik tesisatından çıkan yangın minareyi yaktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement