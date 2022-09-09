O anlar apartmanın güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, görüntülerden eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Turgutlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Elektrikli bisikleti çalarken çevredekiler fark etti, kaçma anı kamerada - Son Dakika

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