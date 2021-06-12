ELEKTRİKLİ BİSİKLETLİNİN KAMYONUN ALTINDA KALDIĞI AN KAMERADA - Son Dakika

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, hafriyat kamyonunun altına aldığı bisikletli öldü. Kaza anı ise, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında, Menderes Bulvarı Akçeşme Kavşağı'nda meydana geldi. Şahin Berk (51) yönetimindeki 20 GE 301 plakalı hafriyat kamyonu, kavşakta dönerken, yanında seyir eden Fahri Doğan'ın (66) kullandığı elektrikli bisikleti fark etmeyerek çarpıp altına aldı. Kamyon, sonrasında bisikletlinin üzerinden geçti. Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kaza anında kavşaktan dönmek isteyen kamyonun, yanındaki elektrikli bisiklet kullanan Fahri Doğan'a çarpması ve altına alması yer alıyor. Çevredekilerin ihbar üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Doğan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet Savcının olay yerinde yaptığı incelemesinin ardından Doğan'ın cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Şoför Berk, gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.