Son dakika haber... Elektrikli motosikletle büfe tabelasını çalanlar kamerada - Son Dakika
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Son dakika haber... Elektrikli motosikletle büfe tabelasını çalanlar kamerada

04.04.2022 10:53
Son dakika haber... Elektrikli motosikletle büfe tabelasını çalanlar kamerada

Gelen son dakika haberine göre SAMSUN'da gece saatlerinde elektrikli motosikletle gezen 3 kişi, büfeye ait demir tabelayı çaldı.

SAMSUN'da gece saatlerinde elektrikli motosikletle gezen 3 kişi, büfeye ait demir tabelayı çaldı. O anlar büfenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 04.00 sıralarında İlkadım ilçesi, İlyasköy Mahallesi Şehit Korhan Ekiz Bulvarı'nda meydana geldi. Elektrikli motosikletle gezen 3 kişi, büfeye ait yol kenarında bulunan demir tabelayı çaldı. O anlar büfenin güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızların daha önce de büfe kenarlarında bulunan araç dubalarını çaldıkları öğrenildi. Büfe sahibi Cihan Çakır, "Bu hırsızların bir an önce yakalanması gerekiyor. Hemen hemen her gün mahalleden bir şeyler çalınıyor. Bir an önce yakalanmasını istiyoruz' dedi.


Son dakika haber... Elektrikli motosikletle büfe tabelasını çalanlar kamerada
Son dakika haber... Elektrikli motosikletle büfe tabelasını çalanlar kamerada
Son dakika haber... Elektrikli motosikletle büfe tabelasını çalanlar kamerada
Son dakika haber... Elektrikli motosikletle büfe tabelasını çalanlar kamerada
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Korhan Ekiz Bulvarı, İlkadım, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Elektrikli motosikletle büfe tabelasını çalanlar kamerada - Son Dakika


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