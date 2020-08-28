Son dakika haber... Elektrikli yerli ekskavatör 2022'de satışta olacak - Son Dakika

Son dakika haber... Elektrikli yerli ekskavatör 2022'de satışta olacak

Son dakika ekonomi haberi: Hidromek Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bozkurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtımı yapılan elektrikli yerli ekskavatörün, fabrika yatırımının ardından 1-1,5 yıl içinde satışa sunulacağını belirterek, "Elektrikli ekskavatörü almak için Türkiye'nin her yerinden, yurt dışından...

Hidromek Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bozkurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtımı yapılan elektrikli yerli ekskavatörün, fabrika yatırımının ardından 1-1,5 yıl içinde satışa sunulacağını belirterek, "Elektrikli ekskavatörü almak için Türkiye'nin her yerinden, yurt dışından da arayanlar var." dedi.

Bozkurt, AA muhabirine, yüzde 100 elektrikli ve lastik tekerlekli olmasıyla dünyada ilk olma özelliği taşıyan Hidromek HICON 7W ekskavatöre ilişkin değerlendirmede bulundu.

Makinenin 7 tonluk şehir içi lastik tekerlekli ekskavatör olarak üretildiğini ifade eden Bozkurt, "Makinemizin en büyük özelliği pille çalışıyor olması. Lityum iyon pilleri olan yüzde 100 elektrikli motorlarıyla 1,5 saatte şarj edilip 8 saat çalışabilecek bir makine. Dünyada ilk defa Hidromek tarafından üretildi. Bu projede, makinenin tam olarak tamamlanmasıyla yüzde 85-90 yerlilik hedefliyoruz. Şu anda yerli pil kullanıyoruz. Bazı yerlerini ve ünitelerini kendi üretimimiz içine alıyoruz. Elektronik yazılım kısmını yurt içinde çözüyoruz." diye konuştu.

Makinenin mekanik kısımları için kendilerinin daha önceden çalışma yaptıklarını, elektrifikasyon işlerinin ise TÜBİTAK desteğiyle yürütüldüğünü vurgulayan Bozkurt, "Makinemizi, 2021'in son günlerinde bitirmiş olacağız. Makine, hızlı şarjla 1,5 saatte, normal şarjla 3 saatte şarj edilebiliyor." ifadelerini kullandı.

Makinenin satışına ilişkin de bilgi veren Bozkurt, ekskavatörün teknik işlerinin tamamlandığını ancak satışa sunulması için 1-1,5 yıllık süreç gerektiğini bildirdi. Bozkurt, makinenin üretimi için fabrika yatırımı yapılacağına dikkati çekerek, "Fabrikayı 2021'in sonunda, 2022'nin ilk aylarında çalışır hale getireceğiz. Montaj hattından da lastikli makinemiz hizmete çıkacak. Makinemiz 2022'nin ilk çeyreğinde satışa sunulacak." değerlendirmesinde bulundu.

Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde 140 bin metrekarelik bir fabrika kuracaklarına işaret eden Bozkurt, 7 tonluk bu ekskavatör yanında 70 tonluk makineler de üreteceklerini dile getirdi. Bozkurt, büyük makinelerde ise hibrit teknolojilerin kullanılmasını düşündüklerini söyledi.

"Elektrikli ekskavatöre talep çok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı tanıtımın ardından makineye büyük ilgi gösterildiğini belirten Bozkurt, "Türkiye'nin her yerinden, yurt dışından da arayanlar var. Merak ediyorlar makineyi, ne kadar çalıştığını, nasıl çalışacağını soruyorlar. Biz de onlara bu sürecin biraz zamana ihtiyacı olduğunu anlatıyoruz." dedi.

Bozkurt, Türkiye'de elektrikli araçların şarj altyapısının hazırlanması gerektiğine dikkati çekerek, "Servis bakımıyla ilgili bizim servislerimiz de hazır olmalı. Ticari koşulların hazır olması gerekiyor. Bundan dolayı 1-1,5 yıllık zamana ihtiyaç var. Bugün hazır olsak çok hızlı şekilde talep olduğunu düşünüyoruz ancak şu anda ön sipariş almıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bundan sonra bu işin pazarlamasına varım." sözlerinin anımsatılması üzerine Bozkurt, şöyle konuştu:

"Sanayimiz için çok güzel bir yaklaşım bu. Ürettiğimiz ürünlerin en büyük müşterisi kamu. Kamu, hem yurt içinde hem yurt dışında bizim yanımızda olursa çok başarılı olacağımıza inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza da bu yaklaşımından ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Yurt içinde ve dışında pazarlanmasında çok önemli bir destek olacağına inanıyoruz."

Firma olarak iş makinelerine yönelik yeni çalışmalar yürüttüklerini aktaran Bozkurt, "Otonom, yarı otonom, elektrikli ve hibrit makinelere yönelik çalışma yapıyoruz. Bunları da önümüzdeki birkaç yılda piyasaya süreceğiz." ifadelerini kullandı.

Bozkurt, Hidromek olarak tasarım alanında da güçlü olduklarına değinerek, 20 uluslararası ödül yanında, HICON 7W elektrikli yerli ekskavatör için de iki ayrı birincilik ödülüne sahip olduklarını söyledi.

"Satın alma fırsatlarına bakıyoruz"

Bozkurt, Hidromek olarak yıllık ortalama 150 milyon dolara yakın ihracat yaptıklarını ve 100 ülkede faaliyet gösterdiklerini belirterek, "Dünyanın en doğusundan en batısına kadar bütün coğrafyalarda, 6 kıtada varız, 50 bin iş makinemiz dünyada hafriyatlar için hizmet veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Firmanın gelecek hedeflerine yönelik de bilgi veren Bozkurt, şunları kaydetti:

"Yeni pazarlardan ziyade yakın olduğumuz coğrafyalarda daha başarılı olmak istiyoruz. Avrupa'da, Rusya'da ilk 3 firmadan birisi olmak için çalışmamız, stratejimiz var. Bu konuya yoğunlaştık. Bununla alakalı yatırımlar planlıyoruz. Satın alma fırsatları olabilir, bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yurt dışında Mitsubishi'nin greyder bölümünü satın almıştık. Bu, bize Tayland'da yatırım fırsatı sundu. Oradaki en büyük Türk yatırımcılarından biriyiz. Önümüzdeki dönemde yeni ürünler de olabilir, daha çok markası ve dağıtım ağı güçlü olan Avrupa lokasyonlu firmaları da takip ediyoruz."

Son dakika haber... Elektrikli yerli ekskavatör 2022'de satışta olacak

Recep Tayyip Erdoğan, Hidromek, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 10:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... Elektrikli yerli ekskavatör 2022'de satışta olacak - Son Dakika Ekonomi


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