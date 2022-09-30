Elektronik eşya çalan şebekeye operasyon - Son Dakika
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Elektronik eşya çalan şebekeye operasyon

30.09.2022 11:01

İSTANBUL'da girdikleri dükkanlardan milyonlarca lira değerinde elektronik eşya çalan 9 kişilik şebeke polis ekipleri tarafından yakalandı.

İSTANBUL'da girdikleri dükkanlardan milyonlarca lira değerinde elektronik eşya çalan 9 kişilik şebeke polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameralarına saniye saniye görüntülendi.

Ümraniye'de 24 Eylül 2022 tarihinde polise başvuran Özgür O., işyerine giren hırsızların içerde bulunan çelik kasayı açarak içindeki para ile dükkanda bulunan 6 milyon lira değerinde elektronik eşyanın çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu.

HIRSIZLIK ANLARINI GÜVENLİK KAMERALARI GÖRÜNTÜLEDİ

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada hırsızlık anlarının güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendiği belirlendi. Görüntülerde beyaz renkli, çalıntı plakalı bir araçla olay yerine gelen şüphelilerin işyerinin kepengini, uzaktan kumanda ile açarak içeri girdikleri görüldü. Şüphelilerin kısa süre içinde çaldıklarını dışarı çıkararak geldikleri otomobile yükleyerek kaçtıkları belirlendi.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDIPolis yaptığı çalışma sonucu hırsızların izini Silivri'de buldu. Silivri'de tespit edilen adreslere yapılan baskınlarda şüpheliler Emre E.(31), Mesut K.(32), Serdal Ç.(34), Yaşar H.(50) ve Cuma P.(39)'u gözaltına aldı. Bu kişilerin yakalandığı evlerde yapılan aramalarda 6 adet çalıntı cep telefonu, 2 adet ruhsatsız silah, 115 bin 750 lira, 9 bin dolar ele geçirildi.  Bu kişilerin ifadesi doğrultusunda yapılan çalışmalarda olaya karışan diğer şüpheliler Rıdvan E.(32) ile Oğuz K.(34) Sultangazi ilçesinde, Sercan C.Ş.(34) ile Murat A.(44) Bakırköy'de yakalandı.

BİR BAŞKA İŞYERİNİDE SOYMAYA ÇALIŞMIŞLARŞüphelilerin daha önceden bir çok suç kayıtları olduğu belirlendi. Şüphelilerden Rıdvan E.'nin daha önceden 33 suç kaydı olduğu, Oğuz K.'nın ise 38 suç kaydının olduğu öğrenildi. Polis yaptığı çalışmada şüphelilerin bir olayda kepenk kumanda kilidini kopyalayarak girdikleri bir işyerinden alarm çalması üzerine hızla kaçtıkları anları gösteren güvenlik kamera görüntülerine de ulaştı.Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye çıkarılan şüphelilerden Emre E., Mesut K.ve Oğuz K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı .


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Kaynak: DHA

Hırsızlık Büro Amirliği, Ümraniye, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elektronik eşya çalan şebekeye operasyon - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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