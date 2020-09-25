Son dakika haber: Elektronik satış salonlarıyla çiftçinin daha çok kazanacak

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, elektronik satış salonlarıyla çiftçinin daha çok kazanacağı güvenli bir alışveriş ortamının sağlanacağını söyledi.

Bandırma Ticaret Borsası'ndan (BTB) yapılan açıklamaya göre, TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, BTB'yi ziyaret etti.

Ziyarete gelen TMO heyetini BTB Meclis Başkanı İsmail Tunçbilek, BTB Yönetim Kurulu Başkanı Halit Sezgin karşılarken, Güldal elektronik satış salonunu gezerek incelemelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güldal, elektronik satış salonlarının önemine değinerek, "Satış salonu ile birlikte çiftçimiz daha çok kazanacak ve güvenli bir alışveriş ortamı sağlanmış olacak. Tarımsal ticaret için bu tarz satış salonu olan borsalar çok önemli." ifadesini kullandı.

BTB Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin de bölge tarımı için yapılan çalışmaları ve borsacılık faaliyetlerini anlatarak sektörün beklentilerini aktardı.

Sezgin, borsalarında satıcının da alıcının da kazançlı olduğunu belirterek, güvenli ve adil bir ortam oluşturduklarını kaydetti.

Ayrıca, BTB Meclisi üyesi İsmail Tunçbilek, ziyarete gelen TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ve beraberindekilere BTB'nin lisanslı depo çalışmaların anlatarak bilgi verdi.