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Son dakika haberi... Elinde tabancayla saldırıya gitti, silahla vurularak ağır yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberi... Elinde tabancayla saldırıya gitti, silahla vurularak ağır yaralandı

28.08.2021 02:10

Son dakika haber: Elinde tabancayla saldırıya gitti, silahla vurularak ağır yaralandı Adana'da elinde tabancayla bir yere silahlı saldırıya giden şüpheli kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından sırt kısmından silahla vuruldu.

Elinde tabancayla saldırıya gitti, silahla vurularak ağır yaralandı

ADANA - Adana'da elinde tabancayla bir yere silahlı saldırıya giden şüpheli kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından sırt kısmından silahla vuruldu. Ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Salih A., Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı üzerinde elinde tabanca ile bir yere silahlı saldırı düzenlemeyen gittiği sırada kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından tabancayla vuruldu. Sırtından 2 tane kurşun yarası alan Mehmet Salih A., olay yerinden koşarak kaçmaya başladı. Bir süre koştuktan sonra Mehmet Salih A., Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi ara sokaklarında yere yığıldı ve elindeki tabanca ile yedek şarjörü de yanına düştü.

Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mehmet Salih A.'yı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı.

Polis, Mehmet Salih'e ait olan tabancayı detaylı incelemek üzere emniyete götürdü. Olayı gerçekleştiren şüphelilerin kimliğini tespit etme çalışmaları devam ediyor.

Son dakika haberi... Elinde tabancayla saldırıya gitti, silahla vurularak ağır yaralandı
Son dakika haberi... Elinde tabancayla saldırıya gitti, silahla vurularak ağır yaralandı
Son dakika haberi... Elinde tabancayla saldırıya gitti, silahla vurularak ağır yaralandı
Son dakika haberi... Elinde tabancayla saldırıya gitti, silahla vurularak ağır yaralandı
Son dakika haberi... Elinde tabancayla saldırıya gitti, silahla vurularak ağır yaralandı
Son dakika haberi... Elinde tabancayla saldırıya gitti, silahla vurularak ağır yaralandı

Mehmet Salih, Seyhan, Adana, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Elinde tabancayla saldırıya gitti, silahla vurularak ağır yaralandı - Son Dakika


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