Elleriyle yaptığı doğal manda yoğurdunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ikram etmek istiyor - Son Dakika
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Elleriyle yaptığı doğal manda yoğurdunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ikram etmek istiyor

03.04.2022 23:02
Elleriyle yaptığı doğal manda yoğurdunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ikram etmek istiyor

Denizli'nin Buldan ilçesinde manda yetiştiriciliği yapan Cafer Özyurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde bir toplantıda, manda yoğurdu tükettiğine ve sağlık açısından önemine değinmesinden dolayı kendi yetiştirdiği mandaların yoğurdunu Erdoğan'a ikram etmek istiyor.

Denizli'nin Buldan ilçesinde manda yetiştiriciliği yapan Cafer Özyurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde bir toplantıda, manda yoğurdu tükettiğine ve sağlık açısından önemine değinmesinden dolayı kendi yetiştirdiği mandaların yoğurdunu Erdoğan'a ikram etmek istiyor.

Buldan'ın doğal güzellikleri ve iklimiyle ünlü Süleymanlı Mahallesi'nde manda yetiştiriciliği yapan Cafer Özyurt, kendi yetiştirdiği mandaların yoğurdundan Cumhurbaşkanı'na ikram etmek istediğini belirtti. Kendisine ait olan restoranında kendi yetiştirdiği mandaların sütünden yoğurt imalatı yaptığını söyleyen Cafer Özyurt, mandanın bakımının diğer büyükbaş hayvanlara göre daha zor olduğunu belirtti. Manda yoğurdunun kanser hastaları ve süt çocuklarının kemik gelişiminde faydalı olduğunu söyleyenlerin kendisinden aldığını vurgulayan Özyurt, mandaların günde 6 kilo süt verdiğini ifade etti.

"CUMHURBAŞKANIMIZA BİR KOVA MANDA YOĞURDU İKRAM ETMEK İSTİYORUM"

Mandaların sütü, yoğurdu, kaymağının çok talep edildiğini anlatan Cafer Özyurt, "Buldan Yayla Gölü, manda yetiştiriciliği için çok elverişli bir bölge. Bölgede yaşayan herkese manda yetiştiriciliği yapmalarını tavsiye ediyorum ama benden başka yapan yok. Başkaları da yapsın ki bölgemiz manda yetiştiriciliği ile de ün salsın. Gerçekten de kazanç kapısı olacaktır. Sütü, yoğurdu, kaymağı çok talep ediliyor. Ben Afyon'dan iki yıl önce mandalarımı satın aldım. O günden itibaren manda yetiştiriyorum. Benden başka kimse mandaların yanına yaklaşamıyor. Her gün aynı elbise ile yanlarına gidip beslenmelerini ve sağımını yapıyorum. Birkaç gün bir yere gitsem kimse bakımlarını yapamıyor. Mandalar sakinliği ve huzuru seviyor. Gölün etrafında yayılıyor, doğal besleniyor, istedikleri zaman gölün içine giriyorlar. Sütünden yoğurt ve kaymak yapıyorum. Kanser hastaları ve süt çocuklarının kemik gelişiminde faydalı olduğunu söyleyenler benden talep ediyorlar. Dışarıdan çok isteyen oluyor. Sütü arttığı müddetçe ben yoğurt ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorum. Kendi restoranımda müşterilerimin isteklerini karşılıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a manda yoğurdunu gündeme getirdiği için teşekkür eden Özyurt, "Cumhurbaşkanımızın katıldığı bir toplantıda manda yoğurdu yediğini ve manda yoğurdu tüketilmesini tavsiye ettiğini öğrendim. Ben kendilerine eğer uygun görürlerse önümüzdeki günlerde doğal ortamda üretimim olan bir kova manda yoğurdu ikram etmek istiyorum. Bu konuda yetkililerimizden yardım talep ediyorum" diye konuştu.

(Atilla Özer - İbrahim Acıkara/İHA)

Elleriyle yaptığı doğal manda yoğurdunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ikram etmek istiyor
Elleriyle yaptığı doğal manda yoğurdunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ikram etmek istiyor
Elleriyle yaptığı doğal manda yoğurdunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ikram etmek istiyor
Elleriyle yaptığı doğal manda yoğurdunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ikram etmek istiyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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