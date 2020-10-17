Son dakika haber: Elma toplarken ağaçtan düşüp hastanelik oldu - Son Dakika

Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı - ZONGULDAK

Olay, Uzunmehmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mine O.(33) elma ağacından düşerek yaralandı. Çevredeki vatandaşlar olayı 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesini yaptıktan sonra ilçedeki özel hastaneye kaldırdı.

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