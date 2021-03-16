Son dakika haber... Elvan: "Hem ulusal hem uluslararası yatırımcılar açısından şeffaflık ve öngörülebilirlik önemli. Bu konuda hassasiyetimizi sonuna kadar sürdüreceğiz."
16.03.2021 10:51
Son dakika haberleri: Elvan: "Hem ulusal hem uluslararası yatırımcılar açısından şeffaflık ve öngörülebilirlik önemli. Bu konuda hassasiyetimizi sonuna kadar sürdüreceğiz.
Elvan: "Hem ulusal hem uluslararası yatırımcılar açısından şeffaflık ve öngörülebilirlik önemli. Bu konuda hassasiyetimizi sonuna kadar sürdüreceğiz."
Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber... Elvan: 'Hem ulusal hem uluslararası yatırımcılar açısından şeffaflık ve öngörülebilirlik önemli. Bu konuda hassasiyetimizi sonuna kadar sürdüreceğiz.' - Son Dakika Ekonomi
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