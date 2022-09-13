Son dakika haber | Emanet otomobilde 'hasar' tartışmasına uzaklaştırma kararı - Son Dakika
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Son dakika haber | Emanet otomobilde 'hasar' tartışmasına uzaklaştırma kararı

13.09.2022 12:03
Son dakika haber | Emanet otomobilde 'hasar' tartışmasına uzaklaştırma kararı

Son dakika haberine göre ANKARA'da muhasebeci Dilara K., çocukluk arkadaşı sigortacı Merve Sert'ten (29) 1 saatliğine emanet aldığı otomobili arızalandığı gerekçesiyle sanayideki oto tamir dükkanına bıraktı.

ANKARA'da muhasebeci Dilara K., çocukluk arkadaşı sigortacı Merve Sert'ten (29) 1 saatliğine emanet aldığı otomobili arızalandığı gerekçesiyle sanayideki oto tamir dükkanına bıraktı. Sert, telefonda görüştüğü arkadaşına, hasarsız teslim ettiği aracının yan tarafında hasar olduğunu ileri sürerek, 70 bin liralık masrafın yarısını da karşılamasını istedi. Dilara K., bunu kabul etmediği için kendisine hakaret ve tehditlerde bulunduğunu iddia ettiği Sert için uzaklaştırma kararı aldırdı.

Merve Sert, 3 Eylül Cumartesi günü otomobilini çocukluk arkadaşı Dilara K.'ye 1 saatliğine işini halletmesi için emanet verdi. Dilara K., bir süre sonra arkadaşını telefonla arayarak, aracı yolda arıza yaptığı için sanayiye götürdüğünü söyledi. Eşiyle birlikte sanayiye giden Sert, aracın sağ tarafında ve ön çamurluğunda hasar bulunduğunu ayrıca motorda da arıza olduğunu fark etti. Arkadaşını arayan Merve Sert, durumu anlatarak, aracı kendisine hasarsız ve arızasız teslim ettiğini, toplam 70 bin TL'lik masraf olduğunu, bunun yarısını karşılaması gerektiğini söyledi. Dilara K. ise kabul etmedi. Bunun üzerine Dilara K., kendisine hakaret ve tehditlerde bulunduğunu ileri sürdüğü Merve Sert için savcılığa başvurdu. Ankara 13'üncü Sulh Hukuk Mahkemesi'nce Sert hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı verildi.

'ARACI SANAYİYE BIRAKIP GİDİYOR'Merve Sert, Dilara K.'ye otomobilini hasarsız ve arızasız teslim ettiğini, buna ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü de olduğunu söyleyerek, "İş yerime gelerek aracı istedi. Yanında bir kız vardı. 'Arkadaşımı metroya bırakacağım, oradan çocuğumun yanına gideceğim' dedi. Ben anahtarımı verdim. 15 dakika sonra beni aradı ve 'Motorun arıza ışığı yanıyor' dedi sonra benzin almış. 5 dakika sonra tekrar aradı ve 'Arabadan çok kötü bir ses geliyor' dedi. Aracı 2 ay önce aldık, bakımları yapıldı. Önce çekiciyi aradığını söylüyor, o çekiciyle götürmüyor yoldan başka bir çekici çağırdığını söylüyor. Arabayı sanayiye bırakıp gidiyor. Eşimle baktığımızda aracın sağında bir kazası olduğunu görüyoruz. Motoru falan her şeyi gitmiş aracın" dedi.O an arkadaşını aradığını ve ulaşamadığını ileri süren Sert, "Numarasını değiştirmiş sonra ulaştım 'Ben yapmadım' dedi sonra da beni engelledi. Evine gittiğimizde de kapıyı açmadı. 'Benim evime geldiler' diye gidiyor, şikayet ediyor, hakkımızda uzaklaştırma kararı çıkarttırıyor; 6 ay. Kendisine ben 'Ödeyeceksin, ödemezsin iş yerine gelirim' dedim, tehdit mesajları attım ama 'Seni öldürürüm, keserim' falan demedim, 'Benim zararımı karşılayacaksın' dedim. Bunun üzerine şikayetçi oluyor, hakkımda uzaklaştırma kararı aldırıyor" diye konuştu.Dilara K. ise arkadaşı Merve Sert'in iddialarıyla ilgili açıklama yapmadı.

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Kaynak: DHA

Çocukluk, Ankara, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Emanet otomobilde 'hasar' tartışmasına uzaklaştırma kararı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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