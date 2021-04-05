Son dakika haberleri! Emekli amirallerin gece yarısı bildirisine bir tepki de şehit yakınlarından geldi - Son Dakika

Emekli amirallerin gece yarısı bildirisine bir tepki de şehit yakınlarından geldi

BATMAN - Emekli amirallerin gece yarısı yayımladığı bildiriye bir tepki de Batman'ın Sason ilçesindeki şehit yakınları ve gazilerden geldi.

Sason ilçesindeki Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma Dayanışma Derneğinde bir araya gelen şehit yakınları ve gaziler, ortak bir açıklama ile amirallere tepki gösterdi. Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, yapılan bildirinin en basit haliyle bir darbe muhtırası olduğunu söyledi. Çelik, "Yapılan darbe muhtırasına karşı bugün şehit yakınlarımız ve gazilerimiz ile birlikte burada yapılan bu hadsizliği en şiddetli şekilde kınıyoruz. Şunu iyi bilsinler bizleri paralel yapının oyunları, masa başı oyunları ve haçlı ittifakı oyunlarıyla diz çöktüremezler. Çünkü bu millet imanlı ve inançlı bir millettir. Bu millet daha önce olduğu gibi haksızlığın karşısında dik durdu ve gerektiğinde de tankın ve topun önünde göğsünü siper etmiştir. Bu millet büyük Türk milletidir. Devletimize, bayrağımıza ve ezanımıza uzanan eller daha önce nasıl kesilmişse bundan sonra da kesilecektir. Bu devlet tarafından maaş alanlar, devleti üzmeye çalışması kabul edilemez. Bu yapılan bildiriyi en şiddetli şekilde kınıyoruz" dedi.