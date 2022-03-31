Son dakika... Emekli emniyet müdürü ve oğlunun öldüğü kazada TIR şoförüne tahliye - Son Dakika
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Son dakika... Emekli emniyet müdürü ve oğlunun öldüğü kazada TIR şoförüne tahliye

31.03.2022 15:50
Son dakika... Emekli emniyet müdürü ve oğlunun öldüğü kazada TIR şoförüne tahliye

Son dakika haberi... ESKİŞEHİR'de emekli emniyet müdürü Hasan Çevik (59) ile oğlu Ahmet Buğra Çevik'in (18), otomobille kavşaktan dönüş yapmak isteyen TIR'ın dorsesine çarpıp öldüğü kazaya ilişkin açılan davanın ilk duruşması görüldü.

ESKİŞEHİR'de emekli emniyet müdürü Hasan Çevik (59) ile oğlu Ahmet Buğra Çevik'in (18), otomobille kavşaktan dönüş yapmak isteyen TIR'ın dorsesine çarpıp öldüğü kazaya ilişkin açılan davanın ilk duruşması görüldü. Savunmasında, kusurunun bulunmadığını öne süren sanık TIR şoförü Cengiz Alav, yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edildi.

Kaza, geçen yıl ekim ayında Eskişehir- Ankara kara yolu 17'nci kilometresinde meydana geldi. Emekli emniyet müdürü olan Hasan Çevik yönetimindeki 06 CKP 294 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapmak isteyen Cengiz Alav yönetimindeki 06 DS 5256 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı. Kazada dorsenin altında giren otomobilin sürücüsü Çevik ile oğlu Ahmet Buğra Çevik hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan TIR şoförü Cengiz Alav tutuklandı.

Cengiz Alav hakkında Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tutuklu sanık Alav, ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık Cengiz Alav ile taraf avukatları katıldı. İddianamenin okunmasının ardından savunmasını yapan Cengiz Alav, tali yoldan ana yola çıkmaya çalıştığı sırada otomobilin dorseye çarptığını belirterek, "Olay tarihinde Afyonkarahisar'dan Eskişehir'e kullandığım 06 DS 5256 plakalı çekici ve buna bağlı 46 PA 628 plakalı dorse ile geliyordum. Navigasyon yardımı ile seyir halindeydim, bir tali yola geldim, oradan Eskişehir yoluna girecektim. Bana göre sol taraftan 3 araç benim geçmemi beklediler. Yola girmek için hareket ettim, o esnada bir ses duydum. Ben, dorseye çarpan aracın gelişini görmedim. Yol müsait olduğu için ben geçiş yapmak istiyordum, o esnada sesi duydum, aracımdan indiğimde bir aracın dorseme çarptığını gördüm. Araç içerisinde 2 kişi vardı, 112 ve 155'i aradım, bu olayda benim bir kusurumun olmadığını düşünüyorum. Beraatime ve tahliyeme karar verilmesini talep ederim" dedi.

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından sanık Cengiz Alav'a yurt dışına çıkış yasağı koyarak tahliyesine karar verip duruşmayı erteledi.


Son dakika... Emekli emniyet müdürü ve oğlunun öldüğü kazada TIR şoförüne tahliye
Son dakika... Emekli emniyet müdürü ve oğlunun öldüğü kazada TIR şoförüne tahliye
Son dakika... Emekli emniyet müdürü ve oğlunun öldüğü kazada TIR şoförüne tahliye
Son dakika... Emekli emniyet müdürü ve oğlunun öldüğü kazada TIR şoförüne tahliye
Son dakika... Emekli emniyet müdürü ve oğlunun öldüğü kazada TIR şoförüne tahliye
Son dakika... Emekli emniyet müdürü ve oğlunun öldüğü kazada TIR şoförüne tahliye
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Emekli emniyet müdürü ve oğlunun öldüğü kazada TIR şoförüne tahliye - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Emekli emniyet müdürü ve oğlunun öldüğü kazada TIR şoförüne tahliye - Son Dakika
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